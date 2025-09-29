Olmedo rinde homenaje a San Miguel en el quinto día de sus fiestas patronales

Olmedo vivió esta mañana uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales en honor a San Miguel y San Jerónimo. En el quinto ... día de celebraciones, la villa se volcó en la procesión dedicada a San Miguel, patrón del municipio, que recorrió las calles en un ambiente cargado de emoción y tradición.

A las 11:30 horas, la imagen salió de la Iglesia de Santa María entre vítores de los vecinos que, al unísono, proclamaron un sonoro «¡Viva San Miguel!». Estos gritos se repitieron a lo largo del recorrido, acompañando en todo momento al santo.

El cortejo estuvo encabezado por autoridades locales, las reinas de las fiestas, Alicia, Alba, Paula, Irene y Paula, y los custodios de San Miguel. La Asociación Musical Villa de Olmedo puso la nota musical desde la salida, arropada por un numeroso público que disfrutó de un tiempo excelente, con un sol radiante que acompañó toda la procesión.

La comitiva recorrió la plaza de Santa María, la calle La Merced, la avenida Diez de Octubre y la carretera de Medina, rodeando la muralla del municipio y atravesando el histórico Arco de San Miguel. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar en el paseo de la muralla, donde la procesión se detuvo para que un grupo de vecinos bailara una jota, animada por los sones de la banda, arrancando aplausos entre asistentes.

La procesión finalizó en la Iglesia de San Miguel, donde se ofició una misa solemne con la participación del Coro Villa y Tierra, que puso el broche musical al acto religioso.

A continuación, a las 13:30 horas, la Asociación Musical Villa de Olmedo ofreció un concierto que prolongó el ambiente festivo de la mañana. Ya por la tarde, el protagonismo recae en el festival de peñas con el espectáculo Gran Prix con vacas, que congregará a numerosos jóvenes y vecinos en una cita marcada por la diversión.

Las fiestas patronales vivirán mañana martes su última jornada, dedicada a San Jerónimo. A las 11:30 horas se celebrará una misa solemne en su honor, seguida al mediodía de un concierto flamenco. Por la tarde llegará el turno de los chiqui-bueyes para los más pequeños y, a última hora, el desfile de peñas hasta el mirador del Hontanar, donde tendrá lugar el espectáculo pirotécnico que pondrá fin a las fiestas de Olmedo de este año.