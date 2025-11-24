Olmedo recibirá 600.000 euros de la Junta para mejorar edificios municipales

El Ayuntamiento de Olmedo contará con una ayuda de 600.000 euros procedente de la Junta de Castilla y León destinada a mejorar diversos servicios ... básicos municipales considerados de especial interés o urgencia. La aportación, gestionada a través de la Consejería de Presidencia, se enmarca en las líneas de cooperación dirigidas a apoyar a los municipios en actuaciones que no podrían asumir por sí solos.

La mayor parte de la inversión se concentrará en el edificio del antiguo convento de La Merced, donde se ubican el hogar de jubilados San Jerónimo y el espacio de Educación de Adultos. Las obras previstas tienen como objetivo reparar filtraciones, mejorar la accesibilidad y aumentar la eficiencia energética del inmueble.

Los trabajos incluirán la intervención en las cubiertas y el cambio de ventanas y acristalamientos de las dependencias que rodean el claustro del convento, con el fin de garantizar un mejor aislamiento térmico y una mayor seguridad frente a impactos.

Además, se ejecutarán actuaciones para asegurar la accesibilidad universal mediante la instalación de rampas y una plataforma elevadora, una mejora especialmente relevante para los usuarios del servicio de Educación de Adultos. La ayuda concedida a Olmedo forma parte de un paquete de 6 millones de euros que beneficiará a 15 municipios de toda la comunidad, a propuesta de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.