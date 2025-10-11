Olmedo despide sus fiestas tarurinas con un toro de cajón El bravo astado del hierro de Miranda de Pericalvo dio mucho juego a los participantes

Miguel Ángel Rochas Sábado, 11 de octubre 2025, 19:30 | Actualizado 19:41h.

Mucha expectación levantó este sábado en Olmedo el bonito toro castaño del hierro salmantino de Miranda de Pericalvo, con encaste Juan Pedro Domecq. El astado salió bravo y dio mucho juego durante más de media hora hasta que hizo su entrada en la plaza de toros, no sin antes rematar y reventar numerosas talanqueras. Un animal que iba a todo lo que se movía y que había sido donado por la Asociación Taurina La muralla de Olmedo

Pasadas las once de la mañana y después de una gran traca, salía un bonito y cuajado animal, que puso las cosas claras. No iba a ser un astado fácil. Acudió a los cites con bravura y en su afán remataba con dureza en las talanqueras, de derecha a izquierda, con fuerza y acudiendo a todas las llamadas que le realizaban.

El de Pericalvo se quedó un buen rato en el arco que traspasa la muralla hasta que, capote en mano, el director de lidia, Daniel Martín, lo fue llevando hasta la plaza.

Una vez introducido en los toriles se procedió a la suelta de otros tres toros, estos de la ganadería de Toropasión. Dos de ellos realizaron el recorrido con mucha rapidez, pero un tercero tardó un poco más debido a su bravura y al fijarse en los espectadores que estaban en las talanqueras. Después, se celebró una capea que dio por finalizados los festejos.

