Un buen toro de Monte Bayón alegra la Fiesta de la Vendimia en Rueda

La localidad de Rueda celebró dentro de las Fiestas de la Vendimia la suelta de un toro de la ganadería de Monte Bayón, de pelo ... negro muy bien presentado, cornicorto y que salió muy noble. Fue una jornada que congregó a miles de aficionados en la localidad, sin que se produjera ningún tipo de incidente y que finalizó con la suelta de una vaca de la ganadería de Rafael Alarcón, corniveleta y que también dio emoción al festejo.

A las 18:00 horas, después de una traca y unas bombas de humo con los colores de la bandera de la localidad, se procedió a la suelta de 'Lanzaíto' toro negro errado con el número 58, con guarismo 2 y 490 kilos de peso. Un toro muy bonito y bien presentado que salió con mucha fuerza desde el cajón, acudiendo a los cites de los cortadores que allí le esperaban a la salida. El animal emprendió luego la calle en una de las carreras pero a los pocos metros se paró ante los cites de los cortadores, llegando poco a poco hasta el final del recorrido y demostrando en todo momento mucha nobleza. Pasado un tiempo, volvió a bajar hasta el mismo lugar donde se había procedido a soltarle.

Después de un tiempo, viendo que el toro no volvía otra vez hacia la parte de arriba, se decidió soltar a los bueyes y entonces el astado subió en una rápida carrera, lo que hizo que muchos corredores pudieran ponerse delante para poner en práctica sus dotes, de forma que enfiló entonces los toriles y fue encerrado sin problemas.

Una vez en los toriles se dio suelta a una vaca del hierro de Rafael Alarcón, con muchas hechuras pero que no tuvo el tranco del toro. Aun así, los espectadores se divirtieron con ella para después de una hora desde que empezó el festejo darlo por terminado.

Así concluyó el toro de la vendimia de 2025 en Rueda, sin ningún tipo de incidente, con mucho público y muy buen tiempo, lo que animó mucho más a los espectadores que llegaron hasta la villa para presenciar el espectáculo.