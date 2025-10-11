El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del festejo. Jaci Navas

Un buen toro de Monte Bayón alegra la Fiesta de la Vendimia en Rueda

La jornada, que congregó a miles de aficionados en la localidad y se saldó sin incidentes, finalizó con la suelta de una vaca

Miguel Á. Rochas

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:31

Comenta

La localidad de Rueda celebró dentro de las Fiestas de la Vendimia la suelta de un toro de la ganadería de Monte Bayón, de pelo ... negro muy bien presentado, cornicorto y que salió muy noble. Fue una jornada que congregó a miles de aficionados en la localidad, sin que se produjera ningún tipo de incidente y que finalizó con la suelta de una vaca de la ganadería de Rafael Alarcón, corniveleta y que también dio emoción al festejo.

