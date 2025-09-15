Nuevo camión de recogida de residuos para la mancomunidad Serman de Valladolid La Consejería de Presidencia financia el 70% del coste del vehículo

El Norte Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:35 Comenta Compartir

La mancomunidad de municipios Serman cuenta con un nuevo camión para la recogida de residuos sólidos urbanos, gracias a una inversión total de 252.000 euros, de los que el 70% fue financiado por la Consejería de la Presidencia. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se desplazó este lunes a Mota del Marqués con motivo de la entrega del vehículo, quien aseguró que el Gobierno autonómico «respalda firmemente a las mancomunidades de municipios, porque permiten a nuestras localidades más pequeñas gestionar mejor sus recursos, mejorar los servicios públicos y desarrollar proyectos que, por sí solas, no podrían asumir», aseguró.

Gracias a esta nueva incorporación a su parque móvil, la mancomunidad Serman podrá reforzar uno de los servicios esenciales que tiene encomendado, como es la recogida de basuras. Esta labor «resulta fundamental no solo para mantener la limpieza y salubridad en las calles, sino también para favorecer un entorno más saludable tanto para los vecinos como para quienes visitan la zona».

En la provincia de Valladolid, la Junta aprobó en 2025 ayudas para diez mancomunidades, con una inversión conjunta que supera los 1,8 millones de euros. Estas actuaciones beneficiarán a 178 municipios con más de 163.000 habitantes.

Entre los proyectos financiados destacan la compra de camiones para recogida de residuos y barredoras, nuevos contenedores, y la mejora de instalaciones propiedad de las mancomunidades.