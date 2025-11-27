El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuartos de final del último Campeonato Nacional de Galgos. Jaci Navas

Valladolid

Nava del Rey acogerá la fase final del Campeonato Nacional de Galgos

El torneo arrancará el 26 de diciembre con los sorteos de los octavos y concluirá el 24 de enero con la gran final

Miguel Ángel Rochas

Miguel Ángel Rochas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:57

La localidad vallisoletana de Nava del Rey acogerá por sexta vez la fase final del Campeonato Nacional de Galgos de España. En concreto, la LXXXVIII ... edición del torneo tendrá como escenario el corredero de la Cuesta de los Picos y arrancará el 26 de diciembre con los sorteos de los octavos de final. Más adelante, los días 8 y 9 de enero de 2026, se celebrarán los octavos (el cercado deportivo aún está por determinar, sin público) y el 16 de ese mes se presentará oficialmente el campeonato en el polideportivo de la localidad vallisoletana y se sortearán los cuartos de final.

