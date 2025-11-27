Nava del Rey acogerá la fase final del Campeonato Nacional de Galgos

La localidad vallisoletana de Nava del Rey acogerá por sexta vez la fase final del Campeonato Nacional de Galgos de España. En concreto, la LXXXVIII ... edición del torneo tendrá como escenario el corredero de la Cuesta de los Picos y arrancará el 26 de diciembre con los sorteos de los octavos de final. Más adelante, los días 8 y 9 de enero de 2026, se celebrarán los octavos (el cercado deportivo aún está por determinar, sin público) y el 16 de ese mes se presentará oficialmente el campeonato en el polideportivo de la localidad vallisoletana y se sortearán los cuartos de final.

Al día siguiente, el sábado 17, se celebrarán los cuartos de final; el 21, las semifinales; y el 24, la gran final en la Cuesta de los Picos. Además, las semifinales de los grupos mixtos, en las que Castilla y León se juega otra plaza para la final contra Castilla-La Mancha, se celebrarán el 10 de diciembre en un cercón deportivo por determinar y la final, el 18 de diciembre.

De esta manera, Nava del Rey se convierte en un referente nacional de este deporte. El municipio vallisoletano había acogido, hasta ahora, el torneo hasta en cinco ocasiones: en el año 2000, cuando se impuso Morix (Toledo); en 2016, cuando se proclamó campeona Favorita del Maestro (Castilla-La Mancha); en 2019, cuando ganó donde Pelaya de Safesa (Castilla y León); en 2022, de forma mixta con la Finca de la Piedad en Barcience, donde se hizo con el título Rubio de Triki (Castilla y León); y el último en 2024, también celebrado de forma mixta con el cercado deportivo de las Tramadas, donde ganó Aitana de Hermanos Bravo (Castilla-La Mancha).