Nava del Rey acoge un campeonato de cetrería con 110 participantes La cita incluye una feria con productos para esta modalidad de caza con rapaces

La localidad de Nava del Rey acoge desde este sábado y hasta el lunes el Encuentro Internacional de Cetrería BioAvian. El evento cuenta con una carpa de más de 1.000 metros cuadrados en la que los asistentes pueden contemplar el trabajo de expositores dedicados al sector de la cetrería, así como de otras empresas de productos artesanos de la provincia de Valladolid.

También se celebra un campeonato de cetrería en los terrenos de Nava del Rey, junto a la Ermita de la Concepción, con varias modalidades: altanería, bajo vuelo y velocidad. El de altanería se realizará con halcones a paloma y el de bajo vuelo con azores a faisán y con Harris a faisán. También habrá una categoría de pequeñas aves a codorniz y la gran novedad de la velocidad para halcones, híbridos y gerifaltes. En total, participan más de 110 cetreros en las eliminatorias de clasificación y durante la mañana del 13 de octubre se celebrarán las finales de cada disciplina.

La competición cuenta con premios muy importantes, valorados en más de 15.000 euros repartidos entre los cuatro primeros clasificados de cada modalidad. Además, el I Encuentro Internacional de Cetrería BioAvian da espacio a veinte expositores, que aprovecharán el evento para dar a conocer nuevos productos relacionados con el sector y ofrecer sus mejores ofertas a los visitantes: desde aparatos de telemetría a productores artesanos de cuero pasando por empresas de alimentación animal o compañías de control de fauna.

Durante la actividad también habrá interesantes conferencias acerca de las enfermedades de los grupos de halcones, así como sobre las últimas tecnologías que se aplican en telemetría. Asimismo, la organización entregará un reconocimiento a la familia de Miguel Delibes por la conservación, protección y divulgación del medio natural a través de su obra.

En la organización del evento colaboran la Diputación de Valladolid y Avanza, el Ayuntamiento de Nava del Rey, el de Medina del Campo y los patrocinios de Microsensory, Ayama y Marshall.

Para facilitar la difusión y el conocimiento de un arte milenario como la cetrería, Patrimonio Cultura Inmaterial de la Unesco desde 2010, el evento es gratuito para todos los visitantes.

