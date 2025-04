Muere el bodeguero cigaleño Emiliano Barrigón, referente del mundo del vino

Un «referente» indiscutible de la viticultura en Cigales y un hombre «muy generoso» que cedió siempre de manera altruista sus conocimientos y parte de su ... patrimonio a su querido pueblo y a todos los que le pedían consejo sobre un mundo que amaba. El fallecimiento del bodeguero Emiliano Barrigón Ramírez a los 92 años de edad deja una profunda huella entre los que tuvieron la suerte de conocerle y trabajar con él. Lo subraya Jesús Pilar Sobejano, técnico de la Oficina de Turismo, que aprendió de este «maestro» gran parte de lo que sabe sobre vino, su elaboración e historia.

Exalcalde de su pueblo en los años de la Transición, Premio al Cigaleño del año en 2019 y un hombre «muy afable» que «estaba involucrado con todo», este gran aficionado a los toros, amigo maestros como David Luguillano o El Cordobés, se va dejando un legado importante para la localidad que le vio nacer.

Propietario de la Bodega María Luisa Centeno, hasta 2006 estuvo elaborando rosados bajo la marca Emilianus. Llegada la hora del descanso, tomó una decisión trascendente: ceder al Ayuntamiento su bodega subterránea del siglo XVI para que todos, autóctonos y foráneos, pudieran conocer cómo se elaboraban antaño los claretes y tintos de Cigales.

La reacción del Ayuntamiento del municipio ante la muerte de este querido vecino no se hizo esperar. «Queremos dar nuestro mas sentido pésame a toda la familia de don Emiliano Barrigón Ramírez, ex alcalde de Cigales, bodeguero y viticultor, a quien, además, debemos agradecer su aportación al municipio por la cesión de su bodega tradicional, que se ha convertido estos últimos años en uno de los principales recursos turísticos de Valladolid», reza un mensaje publicado en el Facebook municipal.

También la DO ha lamentado, a través de la red social X, la pérdida de «una de las figuras fundamentales en nuestra historia, un hombre que siempre se sintió bodeguero». Acompaña el mensaje un vídeo en el que en una entrevista Emiliano confiesa que esa condición la tiene desde que nació. «En mi familia se ha vivido mucho el viñedo y ahora que estoy jubilado me sigo sintiendo bodeguero, cuando estoy entre bodegueros la gozo y como los toreros, que cuando se retiran se siguen sintiendo toreros, a mí me pasa igual», recalca.

Casado con María Luisa y padre de tres hijos -Teodoro, Marisa y Jesús María, este último director técnico de la denominación de origen-, Barrigón mantuvo hasta el último momento una gran actividad. «Con más de 80 años parecía que tenía 20, le paraban y se paraba a charlar con todo el mundo, muchos bodegueros le pedían que probara sus vinos para conocer su opinión y todos los viernes venía a buscarme a la oficina para irnos a tomar algo», recuerda Jesús Pilar.

Habitual del coso del Paseo de Zorrilla, en su bodega han comido y cenado algunos de los toreros más conocidos de su época y esa relación le permitía llevar al pueblo a importantes figuras para participar en los festivales. «Era un hombre que tenía muchos amigos, siempre tenía anécdotas, historias y chistes para contar, la verdad es que era un placer estar con él», añade quien ahora muestra la bodega de Barrigón a los visitantes. «La iglesia de Santiago se va a quedar pequeña mañana porque le quería mucha gente», destaca Jesús Pilar. El funeral se celebrará este miércoles a las 11:00 horas en dicho templo.