Mota del Marqués celebra a lo grande el día de su patrona
La Virgen de Castellanos es sacada en procesión por los fieles motanos
Valladolid
Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:05
Mota del Marqués ha vivido este fin de semana sus días más esperados del año con las fiestas en honor a la Virgen de Castellanos. ... El pueblo entero se volcó en los preparativos para que la patrona luciera engalanada este lunes, su día grande.
La jornada arrancó con un pasacalles con dulzainas y una santa misa en la ermita del pueblo que culminó con una solemne procesión. Ya por la tarde hubo concierto de flamenco con José de la Plaza y por la noche concierto con el grupo 2 de Picas en la plaza Mayor, que puso el fin de fiesta.
Han sido unos días muy intensos en el municipio, en los que se han celebrado actividades para todos los públicos y gustos, desde religiosas, gastronómicas, hasta culturales y sociales.
