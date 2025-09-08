El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Procesión en honor a la Virgen de Castellanos en Mota

Mota del Marqués celebra a lo grande el día de su patrona

La Virgen de Castellanos es sacada en procesión por los fieles motanos

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:05

Mota del Marqués ha vivido este fin de semana sus días más esperados del año con las fiestas en honor a la Virgen de Castellanos. ... El pueblo entero se volcó en los preparativos para que la patrona luciera engalanada este lunes, su día grande.

