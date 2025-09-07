Morales de Campos, Pozuelo de la Orden, Villagarcía y Tordehumos se unen en la marcha contra el cáncer Caserío de los Villares

Un año más, vecinos y allegados de Morales de Campos, Pozuelo de la Orden, Villagarcía de Campos y Tordehumos se dieron citan este domingo ... en la VI Marcha contra el Cáncer Caserío de los Villares, que fue, de nuevo, un éxito de organización y participación con más de 200 inscritos. A primera hora de la mañana, con excelente tiempo, los andarines llevaron a cabo la salida paralela desde cada uno de los pueblos para encontrarse en el punto intermedio del caserío de los Villares.

Con la suma de la venta de dorsales, la marcha logró recaudar más de 2.000 euros, que se destinarán para la investigación para hacer frente al cáncer. Algo que, una vez más, fue aplaudido por el presidente provincial de la Asociación contra el Cáncer y representante autonómico, Artemio Domínguez, quien felicitó a la organización, a la vez que recordó que «a más investigación, menos cáncer, a más investigación más vida». Además, explicó que fueron muchos los participantes en la marcha que comentaron tener algún familiar con cáncer, porque «es una enfermedad que nos toca a todos, por lo que somos todos los que tenemos que arrimar el hombro con el fin de lograr el objetivo que se ha marcado la asociación de conseguir llegar al 70 por ciento de supervivencia». En la marcha se sortearon regalos entre los andarines donados por cada unos de las localidades participantes.

El alcalde de Tordehunos, Agapito Bravo, recordó que el caserío de los Villares fue el centro en su día de un majuelo que la familia Belmonte de Paz, en particular el ingeniero agrónomo Pedro Belmonte, transformó en una moderna explotación agrícola de regadío. Bravo explicó que en el caserío vivió el matrimonio formado por Teodoro Pérez y Milagros, encargados de la explotación y padres de su suegra, Trinidad Pérez, que vivió allí hace 53 años. También destacó el que este caserío vuelva a tener viva al ser el punto de encuentro para que los vecinos de cuatros pueblos se unan para un fin tan solidario.