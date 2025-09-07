El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en la marcha posan en el caserío de los Villares El Norte

Morales de Campos, Pozuelo de la Orden, Villagarcía y Tordehumos se unen en la marcha contra el cáncer Caserío de los Villares

Con más de 200 inscritos, la marcha logró recaudar más de 2.000 euros, que se destinarán a la AECC para la investigación

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:19

Un año más, vecinos y allegados de Morales de Campos, Pozuelo de la Orden, Villagarcía de Campos y Tordehumos se dieron citan este domingo ... en la VI Marcha contra el Cáncer Caserío de los Villares, que fue, de nuevo, un éxito de organización y participación con más de 200 inscritos. A primera hora de la mañana, con excelente tiempo, los andarines llevaron a cabo la salida paralela desde cada uno de los pueblos para encontrarse en el punto intermedio del caserío de los Villares.

