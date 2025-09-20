El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde, José Ángel Alonso, también participó en el taller de pan

El alcalde, José Ángel Alonso, también participó en el taller de pan

Miles de visitantes disfrutan en Villalón de Campos de su XIV Mercado del Queso

Durante la inauguración el alcalde y senador, José Ángel Alonso, anunció que el Ayuntamiento abrirá la oficina de la repoblación con ventanilla única para empleo, vivienda y emprendimiento

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:25

Cuando la gastronomía, la historia, el medio rural y el turismo se unen en busca del desarrollo local y la dinamización social el inmejorable resultado ... son iniciativas como la que Villalón de Campos ha vivido este sábado con la celebración de su XIV Mercado del Queso, en los que la terracampina localidad regresó a uno de sus lejanos y populares mercados sabatinos de la plaza del Rollo, siendo el producto estrella el queso con el nombre de la terracampina localidad, también conocido como de pata de mulo.

