Miles de visitantes disfrutan en Villalón de Campos de su XIV Mercado del Queso

Cuando la gastronomía, la historia, el medio rural y el turismo se unen en busca del desarrollo local y la dinamización social el inmejorable resultado ... son iniciativas como la que Villalón de Campos ha vivido este sábado con la celebración de su XIV Mercado del Queso, en los que la terracampina localidad regresó a uno de sus lejanos y populares mercados sabatinos de la plaza del Rollo, siendo el producto estrella el queso con el nombre de la terracampina localidad, también conocido como de pata de mulo.

Desde primera hora de la mañana, los visitantes ya recorrían los más de 25 puestos en busca de algunas de las muchas variedades de quesos entre los que no faltaron los de cabra, de oveja o de vaca; curado, semicurado o reserva; con romero, con pimentón, en aceite, con pasas, con manteca o con cecina, incluso uno con mezcla de leche burra, llegados de localidades como Villamartín (Cádiz), Bejes (Cantabria), Acehuches (Cáceres), Barasategui (Guipúzcoa); Posada de Valdeón, Mansillas de las Mulas y Robles de Valdecuevas (León), Xinzo de Limia (Orense); Villaumbrales, Carrión de los Condes y Lagunilla de la Vega (Palencia),; Zamora, Villanubla y Serrada (Valladolid); Mérida (Badajoz) y Villafranca de los Barros (Badajoz). También hubo puestos de mieles, repostería, vinos, frutos secos, crepes, kebabs y otros productos de agroalimentación, entre los que estaban el de las monjas jerónimas del pueblo leonés de Toral de los Guzmanes, en el que sor Beatriz y sor Dole, de la India, ofrecían delicias como las premiadas pastas de queso o el turrón de la abuela.

Poco antes del mediodía, el Museo del Queso acogía el acto de inauguración, que fue abierto por el alcalde y senador, José Ángel Alonso, quien, en presencia del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, el coronel Andrés Manuel Velarde, ensalzó la importante labor de la Benemérita en el medio rural. Además, destacó el mercado villalonés como «un evento altamente consolidado que es referente en el calendario gastronómico de nuestra tierra». Alonso aprovechó sus palabras para adquirir el compromiso de «atraer nuevos vecinos», para lo que anunció la próxima apertura de la oficina de repoblación, con ventanilla única para el empleo, la vivienda y el emprendimiento, «porque la tarea tiene que ser la de la repoblación».

A la senadora terracampina Arenales Serrano (Morales de Campos, 1963) correspondió el honor de inaugurar el mercado, expresando que «si hay alguien que tiene que ver en la elaboración del queso, son las terracampinas, las villalonesas», señalando que «detrás de un cacho de queso hay mucho trabajo, sabiduría y esfuerzo, pero también innovación».

Durante todo el día fueron muchas las personas que visitaron el Museo del Queso en su jornada de puertas abiertas, como la veterana vecina de Villafrades de Campos Mercedes Pastor, quien con gran emoción distinguió en una fotografía antigua a su padre, Teodoro Pastor, que compraba queso en Villalón para luego ser enviado a otros familiares en Madrid para su venta. El Museo del Queso fue también el espacio para las catas comentadas de quesos dirigidas por Paloma Gómez, de Los Quesos de Juan.

Entre los queseros presentes en el mercado estaba Alejandro Tena, de Quesería Tierra de los Barros, que un año más había traído desde Villafranca de los Barros (Badajoz) sus excelentes quesos, en especial la torta de Extremadura, que es un queso de pasta blanda con leche cruda de leche merina y cuajo vegetal, que «se vende muy bien en Villalón por no ser común en estas tierras». Tena, con distintos premios en sus productos, ensalzó el mercado villalonés.

Los pequeños también disfrutaron del pintacaras o de los talleres de elaboración del queso fresco de Villalón o de pan. Padres e hijos tuvieron momentos para poder participar en las degustaciones de los quesos del mercado, a la vez que admiraron la exposición al aire libre de las enormes esculturas con la que artistas vinculados a Tierra de Campos rinden homenaje al queso. El popular e histórico grupo de dulzaineros Los Fogatos animaron con sus músicas el mercado junto a los divertidos pasacalles Bufonadas, del grupo Kamaru Teatro. Los vallisoletanos Roberto Pinto y Pilar del Campo, junto a sus hijos, Inés e Ismael, se acercaron por primera vez a Villalón con gran sorpresa «por lo bien que está todo, con actividades para los niños». Además señalaron que «hay que apoyar a los pueblo».