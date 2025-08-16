El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
118 de los 205 miembros de esta familia se juntaron este viernes en Torrelobatón L. Negro

Cuando la mesa familiar se tiene que instalar en un campo de fútbol

La familia Puerta Alonso se reúne a 118 de sus 205 miembros para celebrar cómo su árbol genealógico sigue creciendo sin parar

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:06

Hay familias grandes, familias muy grandes… y luego está la de los Puerta Alonso. Este viernes, en Torrelobatón, se reunieron 118 miembros de esta gran ... saga que comenzó hace casi un siglo con el matrimonio de Teógenes Puerta y María de las Candelas Alonso. Ambos procedían de familias numerosas y se dieron el «sí, quiero» el 12 de mayo de 1928, sin imaginar que acabarían fundando una auténtica dinastía de 17 hijos (13 de ellos llegaron a la edad adulta), 46 nietos, 69 biznietos y 14 tataranietos… y alguno más en camino. Una cifra que convierte cualquier comida familiar en un auténtico evento multitudinario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  3. 3

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  4. 4

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  5. 5 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  6. 6

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  7. 7 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León
  8. 8 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10

    Peligroso encierro en Peñafiel con dos heridos leves y una mujer lesionada en la capea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuando la mesa familiar se tiene que instalar en un campo de fútbol

Cuando la mesa familiar se tiene que instalar en un campo de fútbol