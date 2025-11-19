El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antonio Tendero en el módulo 9 del Centro Penitenciario con sus maquetas durante la inauguración L. N.

Valladolid

Las maquetas recicladas de Antonio Tendero cobran vida en la prisión de Villanubla

Los internos del módulo terapéutico celebran la inauguración de la exposición y se inspiran en el ejemplo del marino mercante de Fuensaldaña

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

Por fin ha llegado el día que Antonio Tendero llevaba meses esperando. Las maquetas que este marino mercante jubilado de 87 años construyó pacientemente durante ... años con materiales reciclados ya están expuestas en un nuevo espacio, el Centro Penitenciario de Valladolid, en Villanubla. La inauguración de esta muestra se hizo por todo lo alto, reuniendo a los internos, a educadores, trabajadores sociales y expertos en reciclaje.

