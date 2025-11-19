Las maquetas recicladas de Antonio Tendero cobran vida en la prisión de Villanubla

Por fin ha llegado el día que Antonio Tendero llevaba meses esperando. Las maquetas que este marino mercante jubilado de 87 años construyó pacientemente durante ... años con materiales reciclados ya están expuestas en un nuevo espacio, el Centro Penitenciario de Valladolid, en Villanubla. La inauguración de esta muestra se hizo por todo lo alto, reuniendo a los internos, a educadores, trabajadores sociales y expertos en reciclaje.

La exposición, instalada en las zonas comunes del módulo 9 y en el hall del centro, muestra las más de ochenta maquetas que Antonio cedió al penal después de que el Ayuntamiento de Fuensaldaña le pidiera desalojar el local donde las tenía expuestas. Aquellas pequeñas obras de arte (locomotoras, barcos, diligencias, aviones…) han pasado de ser un atractivo turístico local a convertirse en una herramienta educativa y terapéutica para los internos. «Las maquetas de Antonio son el mejor ejemplo de que utilizando restos de basura, se pueden crear juguetes y maquetas verdaderamente bonitas, dando también sentido a la utilización de nuestro ocio y tiempo libre», indican desde el equipo técnico del módulo terapéutico, donde los internos en proceso de rehabilitación de adicciones realizan talleres ocupacionales.

La historia de cómo esas maquetas han llegado hasta la prisión, comenzó el 24 de octubre del año pasado. Aquel día, un grupo de internos del módulo 9, acompañados por el equipo técnico del centro, realizó una salida terapéutica hasta Fuensaldaña. Fue entonces cuando descubrieron el trabajo de Antonio Tendero. «Quedamos todos prendados de ellas. Fue una experiencia muy positiva y agradable, y pudimos contemplar la creatividad y el ingenio que su autor puso en la realización de las mismas. Y lo más sorprendente de todo era que estaban realizadas con restos de basura. Verdaderas obras de arte, con todo lujo de detalles». La dirección de la prisión propuso a Antonio una visita a los talleres ocupacionales que allí se realizan. El artista de Fuensaldaña aceptó la invitación y, tras conocer el módulo terapéutico, no dudó en cederles su colección.

La jornada comenzó con una charla-coloquio impartida por especialistas en reciclaje de la Mancomunidad Montes Torozos, quienes hablaron sobre la importancia de cuidar el planeta y reducir los residuos. «Es importante que todos nos concienciemos de que es responsabilidad de todos, y que es el mayor acto de altruismo que podemos realizar en bien del futuro de generaciones venideras», subrayaron.

En paralelo, los alumnos de las escuelas del centro presentaron un mural colectivo sobre el reciclaje, elaborado en las últimas semanas junto a sus profesores. Los internos se mostraron admirados con las piezas y expresaron su deseo de aprender las técnicas de Antonio en futuros talleres. Para Antonio, que asistió a la inauguración, fue «uno de los días más felices» de su vida. Ver sus maquetas expuestas en Villanubla y, sobre todo, sentir que ahora tienen una nueva función social le devolvió la sonrisa. «Saber que mis creacionespuede dar esperanza y enseñar algo me hace sentir muy orgulloso», comentó.