Antonio Tendero, en el taller de su domicilio donde crea estas maquetas Iván Tomé

Las maquetas recicladas de Antonio Tendero encuentran un nuevo hogar en la prisión de Valladolid

El marino mercante jubilado de Fuensaldaña cede su colección de más de ochenta obras al módulo terapéutico del centro penitenciario, donde inspirarán talleres de reciclaje y creatividad

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:40

Por fin, Antonio Tendero puede respirar tranquilo. Después de más de un año buscando desesperadamente un lugar donde sus más de ochenta maquetas —hechas con ... envases reciclados— pudieran seguir a la vista del público, el artista ha encontrado un nuevo hogar para ellas en el módulo 9 del Centro Penitenciario de Valladolid. «Me ha costado muchísimo encontrar un destino para mi obra. Ha habido momentos en los que pensé que acabarían guardadas en cajas o, peor aún, en el contenedor. No podía imaginar un sitio mejor. Allí van a hacer mucho bien», confiesa emocionado este marino mercante jubilado de 87 años, que antaño recorrió medio mundo en barco.

