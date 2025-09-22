Manuel Carballeira se lleva el primer premio del Concurso de Pintura Rápida de Olmedo

Numerosos artistas se han dado cita este fin de semana en los Patios de la Merced de Olmedo para participar en el 45º Certamen de ... Pintura Rápida Memorial Félix Arranz Pinto. Un concurso que ha marcado el fin de semana de prefiestas en honor a San Miguel y San Jerónimo y que se ha saldado con la entrega de ocho premios.

Durante toda la jornada, los artistas participantes plasmaron en sus lienzos diferentes rincones del municipio, dando forma a una exposición de 18 obras de arte, que pudo disfrutarse desde las 18:30 horas en los Patios de la Merced.

A las 19:45 horas, con un ligero retraso sobre el horario previsto, dio comienzo el acto de entrega de premios. La ceremonia comenzó con la entrega del galardón a la ganadora del concurso de la portada del programa de fiestas, que este año ha recaído en Beatriz Valero López, quien recibió un premio de 500 euros por su obra.

Posteriormente, se presentó al jurado del certamen, compuesto por profesionales del arte y la cultura: Laura Juárez García, licenciada en Bellas Artes y artista plástica; Julio Arranz Hernández, pintor y escultor; Miguel Ángel Soria, pintor e ilustrador; Rubén García Ferreruelo, galerista; Diego Arranz Vallejo, pintor; y Jorge Adrados Martín, artista plástico. Actuó como secretario del certamen Jesús Cáceres, funcionario del Ayuntamiento de Olmedo.

En total se entregaron ocho premios, destacando la calidad y diversidad de las obras presentadas: El primero, dotado de mil euros, diploma y trofeo donado por Joyería El Pilar, recayó en Manuel Carballeira Rivas. La alcaldesa de Olmedo, Myriam Martín Frutos, fue la encargada de entregar este trofeo, mientras que el resto de galardones fueron entregados por las Reinas de las Fiestas Patronales.

Pedro Cebrián Redondo se hizo con el segundo premio, dotado de 700 euros y diploma, mientras que el tercer galardón, consistente en 500 euros y diploma, recayó en Miguel González Segovia. Finalmente el cuarto premio, dotado con 400 euros y diploma, recayó en Benigno Rodríguez Sánchez.

En el caso de los Accésit, el de Marquetería Trazos (300€ en material de enmarcación), recayó en Javier Gilmartin Hurtado; el segundo, de 300 euros y diploma en Patricia Jiménez Molina, y el primero, dotado de forma similar, en Julio Gómez Mena.

Con este certamen se pone el broche final al fin de semana de prefiestas, que ha llenado de arte, cultura y participación las calles de la villa. La próxima cita para vecinos y visitantes será el miércoles 24 de septiembre, víspera del inicio oficial de las fiestas patronales, que arrancarán el jueves 25.

Entre las actividades más esperadas se encuentran la tradicional suelta de reses mansas por el recorrido del campo, y por la noche, el concierto del grupo Benito Kamelas – Justicia Poética, que pondrá música y energía al comienzo de unas fiestas que prometen emociones intensas para todos los públicos.