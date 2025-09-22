El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento de la entrega de premios del Certamen de Pintura Rápida. Andrea Sánchez

Manuel Carballeira se lleva el primer premio del Concurso de Pintura Rápida de Olmedo

Numerosos artistas se dieron cita en los Patios de la Merced para participar en la 45 edición de este certamen, que se saldó con ocho trofeos

Andrea Sánchez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:48

Numerosos artistas se han dado cita este fin de semana en los Patios de la Merced de Olmedo para participar en el 45º Certamen de ... Pintura Rápida Memorial Félix Arranz Pinto. Un concurso que ha marcado el fin de semana de prefiestas en honor a San Miguel y San Jerónimo y que se ha saldado con la entrega de ocho premios.

