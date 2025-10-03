Julián Rodríguez Santiago defiende la importancia de los bares de los pueblos

Miguel García Marbán Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 22:18 Comenta Compartir

Villagarcía de Campos celebra hasta el lunes sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que se iniciaron a media tarde de este viernes con el pregón, que pronunció en el salón cultural el que fuera árbitro de fútbol de Primera División e internacional Julián Rodríguez Santiago, al que le une con Villagarcía lazos familiares al ser el pueblo de su padre, Aurelio Rodríguez, que falleció hace 5 meses, por lo que al inicio del pregón le recordó con emoción señalando que «hubiera estado muy orgulloso de que su hijo fuera el pregonero de las fiestas de su pueblo», asegurando que «desde el cielo, en compañía de mi madre, que también falleció recientemente, nos estará viendo y escuchando».

El pregonero, abogado de profesión, confesó que, aunque ha recorrido como árbitro muchos estadios, a veces delante de 100.000 espectadores, de dirigir más de 200 partidos de futbol de la máxima liga profesional en España y unos 60 encuentros internacionales «ningún estadio del mundo, por grande o ruidoso que sea, late con la emoción y la historia que respira este pueblo, porque aquí está la raíz de mi familia», añadiendo que «aquí nació mi padre, aquí está mi origen, y aquí vuelvo con el corazón lleno de orgullo.

Rodríguez Santiago, junto al recuerdo de la riqueza patrimonial de Villagarcía, con la colegiata o el castillo, e histórica con personajes como don Juan de Austria o doña Magdalena de Ulloa, trajo al presente los recuerdos de su niñez en un pueblo en el que también nacieron sus hermanas, Juani y Pauli, sin que olvidar nombrar a muchos de sus familiares del pueblo. El pregonero también hizo una acertada defensa de la necesidad de los bares de los pueblos indicando que, a las fuerzas vivas que siempre tuvo el pueblo del médico, el maestro, el alcalde y el cura, hay que añadir el dueño del bar. En este sentido manifestó que «un pueblo sin bar es un pueblo sin plaza», destacando que «son punto de encuentro, son ese lugar donde se celebran las alegrías, se lloran las penas y se arregla el mundo cada mañana con un café». Para el exárbitro el bar es la otra iglesia, la otra escuela, la otra consulta, el otro ayuntamiento. Un lugar donde se celebran los goles, se discuten las noticias, es el sitio donde «uno entra con sueño y sale con vida». Fue el momento de ensalzar el bar de Tino, el único que queda en el pueblo, «el lugar de encuentro para todos, refugio de invierno y la terraza de verano».

Al final del pregón, Rodríguez Santiago confesó sentirse nervioso, emocionado, expectante, como cuando se pita el inicio de un gran partido, pero feliz «porque aquí, el resultado ya lo sabemos: estas fiestas las vamos a ganar todos. Ganaremos en amistad, en unión, en recuerdos compartidos». En este sentido señaló que «la victoria será ver a nuestros mayores sonreír, a los jóvenes disfrutar, a los niños correr por las calles con esa ilusión que nos recuerda lo que de verdad importa».

Durante el acto se llevó a cabo la coronación de la reina de las fiestas de este año en un honor que ha recaído en la joven Jimena Junquera, y de las damas, Ainara Barrios y Belén Fernández. A continuación, tuvo lugar el desfile de peñas, que, a ritmo de la charanga La Escala, volvieron de nuevo a derrochar gran originalidad, este año con el tema de atracciones de fiestas, finalizando en la plaza del pueblo, donde se llevaron a cabo divertidas actuaciones, que fueron muy valoradas por el jurado a la hora de dar los premios. La jornada festiva finalizó con la macrodiscoteca Electromoon, que ya se ha convertido en un clásico de las fiestas de la comarca congregando a cientos de personas.

El programa de este sábado contempla por la mañana el concurso de tiro al plato y la carrera de cintas para niños en bicicleta, antes de que al mediodía tenga lugar una sabrosa paellada popular. Por la tarde, toda la emoción llegará con la celebración del encierro por el campo, a la vez que los más pequeños disfrutarán de hinchables. A última hora de la tarde, el mejor ambiente festivo lo pondrá el concierto Veinte años no es nada de Los Pichas, poniendo el broche final a la jornada la macrodiscoteca Gramola Tour Life 360. El domingo la localidad celebrará le festividad de la Virgen del Rosario con procesión de la patrona desde la iglesia de San Pedro hasta la colegiata, donde el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, oficiará la misa.