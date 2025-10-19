El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del desfile. A. Sánchez

Íscar se viste de solidaridad con un desfile que homenajea a Mariemma

'Desfilando danza, modelando a Mariemma' une moda, arte y solidaridad en la localidad

Andrea Sánchez Casado

Íscar

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:28

Comenta

El Museo Mariemma de Íscar se llenó de ritmo, color y emoción con la celebración del desfile benéfico 'Desfilando danza, modelando a Mariemma', un evento ... en el que la música, la danza y la moda se fusionaron para rendir homenaje a la icónica bailarina iscariense Mariemma y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria.

