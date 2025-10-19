Íscar se viste de solidaridad con un desfile que homenajea a Mariemma

El Museo Mariemma de Íscar se llenó de ritmo, color y emoción con la celebración del desfile benéfico 'Desfilando danza, modelando a Mariemma', un evento ... en el que la música, la danza y la moda se fusionaron para rendir homenaje a la icónica bailarina iscariense Mariemma y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria.

En esta edición, la recaudación del desfile, que ascendió a 1.300 euros, se destinará íntegramente a Pyfano, la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León.

El desfile, organizado por la firma local Carlota & Co, dirigida por la asturiana afincada en Íscar Lydia Reinaldo, contó con la colaboración de destacadas figuras del mundo artístico como las bailarinas Maribel Alonso y Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, así como del maestro Krysztof Stypulkowski al piano.

El acto comenzó con las palabras del alcalde de Íscar, José Andrés Sanz, quien subrayó la importancia de poner en valor el legado cultural de la localidad: «El objetivo es que la gente acuda al museo, que conozca el Museo Mariemma, que conozca el legado que dejó nuestra vecina y bailarina internacional Mariemma», expresó el regidor, antes de agradecer la implicación del público y los participantes: «Gracias a todos los presentes, porque con vuestro pequeño grano de arena vais a colaborar con toda la recaudación que se destine a Pyfano».

Por su parte, Lydia Reinaldo quiso agradecer al Ayuntamiento y al museo su confianza en el proyecto: «Es un honor estar aquí hoy desfilando en el Museo Mariemma. Agradezco al Ayuntamiento por confiar en mí y en mi colección de Carlota & Co. Espero que disfruten mucho de este bonito evento», señaló la diseñadora.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la intervención de Marisa, colaboradora de Carlota & Co y representante de Pyfano, quien compartió su experiencia personal como madre de una niña con cáncer infantil.

«Como madre de una niña con cáncer sé muy bien lo que significa afrontar este momento y cómo se siente que, de un día para otro, te cambie la vida por completo», relató. Marisa recordó que Pyfano nació en 2003 «con el lema el cáncer también es cosa de niños, con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer en Castilla y León».

Durante su intervención, quiso poner rostro a la ayuda que brinda la asociación contando su propia historia familiar: «A mi hija le diagnosticaron leucemia con un año y, después de un largo trayecto en el hospital de Valladolid, nos dijeron que necesitaba un trasplante de médula en Salamanca. Pyfano nos dio su casa de acogida totalmente gratuita, con todas las comodidades necesarias. Allí recibimos apoyo emocional, psicológico y social».

La representante destacó que gracias a eventos como este, asociaciones como Pyfano pueden continuar desarrollando sus programas: «En 2024 Pyfano atendió a 1.800 familias y a 452 menores de entre 0 y 18 años afectados por cáncer. Ojalá algún día Pyfano desapareciera, sería una buena señal, pero mientras exista un solo caso, asociaciones como la nuestra deben seguir existiendo».

El desfile combinó moda, danza y emoción en una puesta en escena que hizo vibrar al público. Cada diseño de Carlota & Co rindió tributo al patrimonio textil del Museo Mariemma, recordando la elegancia y el espíritu artístico de la legendaria bailarina iscariense.

Con eventos como 'Desfilando danza, modelando a Mariemma', Íscar demuestra que la cultura y la solidaridad pueden ir de la mano, transformando la belleza del arte en esperanza para quienes más lo necesitan.