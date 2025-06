Íscar pone en juego 1.000 euros por una 'cagada de manso'

«Mil por una mierda». Bajo este lema, y a menos de dos meses para comiencen las Fiestas Populares de agosto de Íscar, la Asociación ... Raíz Taurina de Íscar ha iniciado la venta de los boletos asignados a cada cuadrícula del juego 'Cagada del manso'. Por quinto año consecutivo, tendrá lugar el lunes 4 de agosto antes del festejo taurino nocturno programado para ese día.

Las bases de este peculiar concurso son «muy sencillas», como se refiere el presidente del colectivo taurino, Miguel Aceves. «El ruedo del coso se dividirá en más de 1.600 parcelas o cuadrículas de idéntica medida, asignando a cada una de ellas un número representado en un boleto. Cada jugador puede comprar cuantas cuadrículas desee al precio de 2,50 euros la unidad. La noche del 4 de agosto, media hora antes de que comience el encierro, se soltará desde el toril a un buey que deambulará con total libertad y será el encargado de dar el premio de 1.000 euros en metálico al poseedor del número de la parcela en la que este cague», explica.

No obstante, es importante tener en cuenta que solo será válida la primera deposición, con independencia de su volumen. «En el caso que caiga entre dos o más parcelas se valorará el volumen de la misma, resultando ganadora la parcela donde haya mayor cantidad», añade Aceves. Además, como ya se hizo el pasado año, este año también habrá una 'pedrea' al premiarse con 250 euros el número que resulte premiado, sumándole 100 números y el número premiado restándole 100 números, «Es decir, si por ejemplo el número de la parcela donde lo hace fuera el 804, las parcelas con los números 904 y 704 serían agraciados con sendos premios de 250 euros», señala el presidente.

¿Y si no defeca?

Pero, ¿y si no defeca? Miguel Aceves tiene la respuesta: «Si cinco minutos antes del comienzo del anunciado festejo taurino nocturno el manso no ha cagado, se realizará sorteo manual con todos los números», argumenta. Si los agraciados ese día no estuviesen presentes en el coso durante el desarrollo del juego, los premios se guardarán hasta que presenten los boletos que acrediten son ganadores.

Si transcurrido un mes desde la celebración del juego los premios no ha sido canjeado, se considerará como renuncia del mismo por parte de las personas poseedoras de los boletos, «pasando la organización a gestionar el importe de los mismos como crea oportuno», y en el caso de no realizarse en la fecha indicada por causas ajenas a la organización, se anunciará la nueva fecha a través de las redes sociales de la asociación.