Intenta huir a 130 kilómetros por hora y en sentido contrario tras robar en un súper de Medina

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la presunta comisión de un delito de conducción temeraria, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, así como por una falta de hurto, tras los hechos ocurridos el pasado día 15 en Medina del Campo. Los hechos se produjeron sobre las 15:15 horas en un supermercado de la localidad vallisoletana, cuando los agentes, uniformados y en vehículo rotulado, fueron comisionados por la sala CIMACC 091 ante el aviso de un posible hurto en el citado establecimiento.

A su llegada, el responsable del local manifestó que un individuo había abandonado el lugar tras haber podido sustraer diversos efectos. Al detectar la presencia policial, el conductor emprendió la huida a bordo de un vehículo, circulando en sentido contrario durante unos 50 metros e posteriormente a la avenida. Haciendo caso omiso a las señales acústicas, luminosas y órdenes por megafonía de los agentes, incrementó la velocidad hasta alcanzar los 130 kilómetros por hora en una vía limitada a 30, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

El individuo intentó acceder a la autovía A-6 en dirección Madrid, pero al encontrarse el acceso cortado por obras continuó por la vía de servicio, siendo finalmente interceptado tras varios kilómetros gracias a una maniobra de bloqueo ejecutada por una dotación de Policía Nacional. En el interior del vehículo se encontraban dos personas, una mujer y el hombre, que fue detenido en el acto.

Forradas con papel de aluminio

Durante el registro del coche, se localizaron dos mochilas negras forradas con papel de aluminio, utilizadas habitualmente para inhibir sistemas de seguridad en establecimientos comerciales, así como imanes empleados para desactivar dispositivos de alarma. También se hallaron bebidas con tique de compra y una bolsa con productos sin justificar su procedencia.

El vehículo fue trasladado al depósito municipal al constatarse que la acompañante carecía de permiso de conducción. Posteriormente, se verificó que el detenido había sustraído seis quesos de otro supermercado, minutos antes de los hechos, por un valor de 95,52 euros. Dichos productos, al ser perecederos, quedaron en depósito en el establecimiento.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.