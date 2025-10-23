Cuatro detenidos y 1.830 plantas de marihuana intervenidas en Valoria la Buena

El Norte Valladolid Jueves, 23 de octubre 2025, 12:37 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Delfova, desarrollada en el término municipal de Valoria la Buena, ha procedido a la detención de cuatro personas, dos vecinos de Roa de Duero y otros dos vecinos de Aranda de Duero, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivar una plantación de marihuana y tres delitos de daños en cultivos de maíz en tres parcelas de titulares distintas.

Los primeros pasos de la operación se orientaron a verificar los hechos y a tratar de identificar, en su caso, las personas que estaban llevando la actividad delictiva investigada. La Guardia Civil de Valladolid, dentro de los servicios establecidos para erradicar el tráfico y cultivo de drogas en el mes de septiembre, tuvieron conocimiento a través de un agricultor de Valoria la Buena de que, al cosechar un cultivo de maíz, en el interior del mismo se encontraba una plantación de marihuana.

En su parcela, además, le habían producido unos daños consistentes en el arrancado de unos 1.000 metros cuadrados de maíz, además de cortar la parte superior de todos los líneos de maíz que se encontraban a cada lado de los líneos plantados de marihuana, lo que producía una importante merma en el correcto desarrollo y tamaño de la mazorca de maíz.

Fruto de las investigaciones, el instituto armado localizó otras dos parcelas en unos cultivos próximos también de maíz, que se estaban cultivando otras dos plantaciones de marihuana con la misma técnica, ya que se habían plantado de la misma manera, y además todas estas parcelas tenían una especie de vallado de protección para evitar que los animales salvajes penetraran en la plantación y produjeran daños. También habían utilizado los mismos materiales, tales como cuerdas de agricultura atadas de la misma manera a modo de tensores en las plantas de maíz para que las plantas de marihuana tuvieran un crecimiento óptimo con el objetivo de obtener la mayor cantidad de cogollos.

La Guardia Civil continuó con la investigación con la finalidad de averiguar la identidad de las personas que se encontraban tras el cultivo ilícito de marihuana. Para ello se realizaron servicios de apostaderos en las zonas próximas a los cultivos, dando como resultado la identificación durante la noche del pasado 5 de octubre de dos jóvenes de la provincia de Burgos. Al ser descubiertos, uno de ellos, trato de huir en su vehículo, mientras que el otro emprendió la huida saliendo corriendo.

Los agentes realizaron un dispositivo de cierre en el lugar, contando con efectivos de toda la provincia, lo que permitió finalmente capturar, localizar y detener a un segundo autor. Ese mismo día otros dos autores que se encontraban en la segunda plantación, pudieron escapar del lugar de los hechos, aunque para ello se vieron obligados a abandonar su vehículo en las inmediaciones de las plantaciones.

Tras proceder al registro de este vehículo y practicar gestiones para obtener la identificación de sus ocupantes, el 14 de octubre se pudo detener a otros dos miembros de la organización. Tres de los cuatro detenidos tenían antecedentes por los mismos hechos en otros lugares de Castilla y León. La Guardia Civil de Valladolid incautó 1.830 plantas de cannabis sativa de aproximadamente 3 metros de altura. Se han instruido las diligencias, que fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid.