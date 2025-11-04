El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Herida una mujer en un atropello en Rueda

Los hechos han ocurrido en la Plaza Mayor de la localidad cuando el turismo salía de una plaza de aparcamiento

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:53

Una mujer ha resultado herida tras sufrir un atropello esta mañana en la Plaza Mayor de Rueda cuando, según informa el servicio de emergencias 112, un turismo salía de una plaza de aparcamiento.

Los hechos han ocurrido a las 12:27 horas, cuando el 112 de Castilla y León ha recibido avisos por un atropello ocurrido en la localidad de Rueda que se había saldado con una mujer de 70 años herida en una pierna.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender in situ a la herida.

