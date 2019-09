La fuerte tormenta interrumpe la vendimia de Rueda, pero no afecta a los viñedos Viñedos de Verdejo, de la DO de Rueda. En pequeño, el director general de la Denominación, Santiago Mora. / G. Villamil «Si no sigue lloviendo, pronto volverán a entrar las máquinas en el campo», asegura el director general de la DO, Santiago Mora EVA ESTEBAN Valladolid Miércoles, 18 septiembre 2019, 19:51

Alivio. Calma. Y tranquilidad, «mucha tranquilidad». Después de la tormenta, llega la calma. Nunca mejor dicho. El director general de la Denominación de Origen (DO) Rueda, Santiago Mora, asegura estar «más calmado», recuperándose del «enorme susto» que vivió con la tromba de agua que, en la noche de este martes, inundó calles, garajes y casas en una decena de municipios de la provincia. Cuando la nube comenzó a descargar con fuerza, él estaba en la capital vallisoletana. «Inmediatamente», recuerda, levantó el teléfono para interesarse por la situación en las localidades donde la DO tiene viñedos. Al otro lado, buenas noticias: «no estaba cayendo piedra, pero sí agua con fuerte intensidad». «Sentimos mucho susto, sobre todo cuando estás en Valladolid y ves la violencia con la que estaba cayendo; afortunadamente podemos decir que nuestros viñedos no se han visto afectados», sostiene Mora.

Una granizada a estas alturas de la vendimia -«estamos justo a la mitad», dice el director general-, habría supuesto un «serio problema». Por fortuna, la tromba de agua tan solo obligó a suspender «prácticamente en su totalidad» la vendimia. «Era imposible vendimiar con tanta agua», reconoce Mora. De hecho, este miércoles tampoco se han podido recolectar las uvas, aunque el director general cuenta que «poco a poco» volverán a la normalidad.

En Cigales, «mucho eléctrico»

«Lo que supone es que se retrasa la vendimia. Se incorporarán poco a poco e imagino que no tardarán; lo mismo esta misma noche -en referencia a este miércoles- ya pueden», argumenta. «Si no sigue lloviendo, no va a haber problemas para poder meter las máquinas y entrar dento de poco al campo a vendimiar», continúa.

De sus viñedos, los más afectados fueron los de la zona de Matapozuelos y Segovia, si bien Mora reitera que «no se han dañado». «Esa parte ha tenido una incidencia más importante por la cantidad y violencia del agua», subraya. En el entorno de municipios vallisoletanos como Rueda, La Seca o Serrada llovió «muy poquito, unos cinco o diez litros».

Por su parte, en Cigales fue «mucho eléctrico». Llovió con «normalidad», como otras veces. Los rayos fueron «constantes», eso sí. La directora técnica de la Denominación de Origen de Cigales, Águeda del Val, asegura «no haber tenido noticias» de que algún viñedo haya sufrido alguna inundación. «Gracias a Dios nos hemos librado», añade.