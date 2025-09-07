El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los artilugios del espectáculo pirotécnico. A. S. C.

El fuego extraterrestre de Alien's Foc deslumbra en las fiestas de Medina del Campo

Chispas, llamas y música tomaron las calles de la villa con el espectáculo de pirotecnia Alien's Foc de la compañía castellonense Scura Splats

Andrea Sánchez Casado

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:23

Las calles de Medina del Campo ardieron en la noche de ayer con la llegada de este montaje, que logró transformar el corazón de la ... villa en un escenario de fantasía y asombro colectivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  2. 2 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  3. 3

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  4. 4 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  5. 5

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  6. 6

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  7. 7

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  8. 8 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  9. 9

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes
  10. 10 Arden más de 40 hectáreas en un incendio en un terreno agrícola de Grijota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El fuego extraterrestre de Alien's Foc deslumbra en las fiestas de Medina del Campo

El fuego extraterrestre de Alien&#039;s Foc deslumbra en las fiestas de Medina del Campo