El fuego extraterrestre de Alien's Foc deslumbra en las fiestas de Medina del Campo

Las calles de Medina del Campo ardieron en la noche de ayer con la llegada de este montaje, que logró transformar el corazón de la ... villa en un escenario de fantasía y asombro colectivo.

Las calles de la localidad se convirtieron en un lienzo de fuego y color. El espectáculo recorrió varias de las arterias principales del municipio, comenzando en la calle Gamazo, pasando por la Plaza del Carmen y finalizando en la Plaza Mayor, donde a su paso se iban encendiendo tracas previamente dispuestas en distintos puntos del itinerario, lo que multiplicó el estruendo y la espectacularidad de la noche. Entre destellos, explosiones de luz y ritmos envolventes, los artistas hicieron vibrar al público, que no dudó en formar parte del espectáculo: muchos vecinos y visitantes se cubrieron con cartones para protegerse de las chipas mientras disfrutaban de la magia de la representación.

El ambiente, cargado de humo y olor a pólvora, envolvía a la multitud en una atmósfera intensa y festiva.

La compañía Scura Splats, fundada en 1977, no solo ofreció un despliegue técnico impecable, sino que logró crear una experiencia casi mágica: criaturas de fuego que parecían cobrar vida y llamaradas que danzaban al compás de la música. Antes del espectáculo, la propia compañía aconsejó a quienes quisieran participar hacerlo con ropa vaquera y gorra, para evitar percances y recomendó a comercios y locales cubrir escaparates como medida preventiva.

La propuesta de Alien's Foc se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de las fiestas patronales dentro de los festejos de teatro urbano y animación de la calle. Una experiencia que quedará grabada en la memoria de medinenses y visitantes un año más.