Fresno el Viejo celebra su XIV Mercado Castellano y Gastronómico desde este viernes Hasta el domingo se podrá disfrutar de actividades tradicionales, gastronomía, cultura y espectáculos

Imagen de archivo de la recreación histórica de la 'Donación de la Villa' en Fresno el Viejo.

El Norte Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 22:58 Comenta Compartir

Fresno el Viejo celebrará la XIV edición de su Mercado Castellano y Gastronómico desde este viernes hasta el domingo, con actividades tradicionales, gastronomía, cultura y espectáculos.

La programación arrancará mañana viernes a las 21:00 horas con la inauguración de la exposición de pintura y dibujo 'Ars in Tempore' de Carla García Arranz 'Nani' en la sala del polideportivo, que podrá visitarse durante todo el fin de semana. El sábado, a las 11:00 horas, tendrá lugar el tradicional Concurso de Tortillas de Patata, seguido a las 12:30 horas de la apertura oficial del mercado con la representación teatral 'Úrsula, ¿qué estás haciendo?' y la actuación del grupo local de jotas La Cañada.

Un almuerzo castellano se servirá a las 13:00 horas con un menú que incluye sopas de ajo, chorizo frito, torreznos, costilla asada, empanada y bebida. Mientras, a las 16:30 horas, Juan Carlos Vega pondrá música en directo gracias a la colaboración del Bar de la Piscina. La jornada del sábado concluirá con el Concurso 'El precio Justo' a las 19:00 horas y una cata de verdejo y queso a las 20:30 horas por cortesía de la Asociación del Vino de Rueda y la Diputación.