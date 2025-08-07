El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la recreación histórica de la 'Donación de la Villa' en Fresno el Viejo. F. J.

Fresno el Viejo celebra su XIV Mercado Castellano y Gastronómico desde este viernes

Hasta el domingo se podrá disfrutar de actividades tradicionales, gastronomía, cultura y espectáculos

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:58

Fresno el Viejo celebrará la XIV edición de su Mercado Castellano y Gastronómico desde este viernes hasta el domingo, con actividades tradicionales, gastronomía, cultura y espectáculos.

La programación arrancará mañana viernes a las 21:00 horas con la inauguración de la exposición de pintura y dibujo 'Ars in Tempore' de Carla García Arranz 'Nani' en la sala del polideportivo, que podrá visitarse durante todo el fin de semana. El sábado, a las 11:00 horas, tendrá lugar el tradicional Concurso de Tortillas de Patata, seguido a las 12:30 horas de la apertura oficial del mercado con la representación teatral 'Úrsula, ¿qué estás haciendo?' y la actuación del grupo local de jotas La Cañada.

Un almuerzo castellano se servirá a las 13:00 horas con un menú que incluye sopas de ajo, chorizo frito, torreznos, costilla asada, empanada y bebida. Mientras, a las 16:30 horas, Juan Carlos Vega pondrá música en directo gracias a la colaboración del Bar de la Piscina. La jornada del sábado concluirá con el Concurso 'El precio Justo' a las 19:00 horas y una cata de verdejo y queso a las 20:30 horas por cortesía de la Asociación del Vino de Rueda y la Diputación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  2. 2

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  3. 3

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  4. 4 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  5. 5

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  6. 6

    Nuevo incendio en la zona en la que se ubica el mayor vertedero ilegal de Valladolid
  7. 7

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  8. 8

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  9. 9 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado
  10. 10 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Fresno el Viejo celebra su XIV Mercado Castellano y Gastronómico desde este viernes

Fresno el Viejo celebra su XIV Mercado Castellano y Gastronómico desde este viernes