Valladolid

Fresno el Viejo celebra un deslucido encierro

Los novillos apenas han ofrecido juego, con carreras sosas que apenas han ofrecido juego para los corredores

Miguel Á. Rochas

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:03

A las doce y media de la mañana se celebraba en la localidad de Fresno el Viejo un encierro con reses procedente del ganadero Cañero, ... que estuvo deslucido, soso y aburrido, donde las reses no acompañaron en ningún momento al lucimiento de los aficionados que se habían desplazado hasta la localidad y de los propios vecinos.

