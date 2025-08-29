Fresno el Viejo celebra un deslucido encierro

A las doce y media de la mañana se celebraba en la localidad de Fresno el Viejo un encierro con reses procedente del ganadero Cañero, ... que estuvo deslucido, soso y aburrido, donde las reses no acompañaron en ningún momento al lucimiento de los aficionados que se habían desplazado hasta la localidad y de los propios vecinos.

Salía primero un eral desde la plaza de toros, que enfiló toda la calle a la que habían echado arena para mayor lucimiento de los astados, pero ni eso sirvió. El novillo subió toda la calle haciendo caso omiso a corredores y cortadores, si bien remató en alguna talanquera, pero más por el afán de huida que de bravura.

Una vez que el novillo alcanzó la plaza, se procedió a soltar un utrero también de la misma ganadería que, apenas 25 metros después de pisar las calles se quedó parado, sin intención de moverse en ninguna de las direcciones del recorrido. Ante la complicada situación, la organización decidió soltar de nuevo el astado que había salido anteriormente. En ese momento, los dos novillos sí que enfilaron toda la calle en una carrera lenta y trotona, pero que tampoco favoreció buenas carreras al detenerse cada poco tiempo en distintos tramos urbanos.

La suelta de dos bueyes logró tras un par de intentos recoger a los novillos y devolverlos a la plaza de toros. De esta manera se dio por finalizado el encierro que supo a poco, tanto a vecinos como a visitantes que se habían acercado a disfrutar del espectáculo.