«Las fiestas son el momento en el que el pueblo se llena más de vida»

Andrea Díez Fresno El Viejo Martes, 26 de agosto 2025, 09:18 Compartir

La localidad de Fresno el Viejo despide el mes de agosto con sus esperadas fiestas en honor a San Agustín. Durante cinco días, sus calles se llenarán de música, alegría y actividades pensadas para todos los públicos gracias al «esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, trabajadores municipales y mucha gente que, de forma voluntaria, dedica su tiempo a que todo salga bien», explica su alcalde Luis Miguel Muñumer.

–¿Qué simbolizan estas fiestas?

–Las Fiestas de San Agustín son mucho más que unos días de celebración: son el momento en el que Fresno el Viejo más se llena de vida, reencuentros y tradición. Para nuestros vecinos, es la oportunidad de compartir momentos con familia y amigos, de abrir las puertas a quienes nos visitan y de mantener vivas nuestras costumbres.

–¿Qué actividades no se puede perder nadie en estas fiestas?

–No puedo destacar eventos más importantes, creo que todos lo son. Para unos serán las verbenas con orquestas, conciertos y macros, para otros serán los toros con los encierros y capeas, para otros el momento religioso en honor a San Agustín, para otros el pregón que marca el inicio oficial de los festejos. Y no podemos olvidar las actividades para niños y las peñas que llenan de ambiente cada rincón del pueblo.

–¿Hay algún momento que espere con especial ilusión ?

–Personalmente, el momento del pregón y proclamación de las Reinas y Galanes es muy especial. Es cuando ves la plaza llena, las peñas animadas y a todo el pueblo con una sonrisa. Es el instante en el que sientes que, por fin, las fiestas han comenzado.

–¿Hay alguna novedad este año?

–Sí, hemos querido innovar con dos conciertos: uno de Jhony Calleja y otro del Doctor Bellido. Además, en la tradicional verbena de vacas hemos incorporado el juego 'Desata el Pañuelo' en el que habrá premios para las peñas. Otra novedad es que este año volvemos a tener peña de honor. Se trata de una peña que representa a todas las existentes en todos los actos y que realiza diferentes actividades en su local,. En esta ocasión es C-DA EL VASO que cumple diez años y, desde aquí, quiero darles las gracias. En lo demás, buscamos mantener la esencia de la fiesta, pero también sorprender y ofrecer propuestas que gusten a todas las edades.

–¿Qué eventos recomendaría como imprescindibles?

–Además de los actos en honor a San Agustín, recomendaría no perderse el pregón, los encierros, las verbenas nocturnas, los conciertos, charangas, color run, hinchables y las comidas populares. También merece la pena participar en las actividades de las peñas, porque es donde más se vive el espíritu festivo. Para los más pequeños, los hinchables, color run, las macrodiscotecas, charangas… Son actividades creadas para los niños y jóvenes, destacando que, además, venimos de un verano cultural cargado de actividades para todos ellos.

–¿Qué importancia tienen los espectáculos taurinos?

–Son una parte esencial de nuestras fiestas y una tradición muy arraigada en Fresno el Viejo. Hemos trabajado para que se desarrollen con todas las medidas de seguridad, cuidando tanto el bienestar de los animales como la seguridad del público, y contando con profesionales de confianza. Tenemos encierros por las calles, por el campo a caballo, concurso de cortes, verbena taurina y capeas.

–¿Qué implicación tienen las peñas en las fiestas?

–Son el alma de las fiestas. Animan las calles, organizan actividades y contagian su alegría a todo el mundo. Sin ellas, la fiesta no tendría el mismo color ni la misma energía.

–Un mensaje para estos días...

–Que vivan las fiestas con alegría, respeto y convivencia. Que abramos nuestras puertas a quienes nos visitan y que aprovechemos cada momento para disfrutar de lo que nos une: nuestras tradiciones, nuestra gente y la hospitalidad que caracteriza a Fresno el Viejo. ¡Felices Fiestas de San Agustín!

Ampliar Reinas y galanes de las fiestas de Fresno El Viejo 2025 Ayto Fresno El Viejo

PROGRAMA

Miércoles, 27 de agosto:

18:00 h. Traca de inicio de fiestas y proclamación de la peña de honor 2025. Después, desfile de gigantes y cabezudos.

20:00 h. A buscar a las reinas y galanes.

20:45 h. Proclamación de reinas y galanes y pregón de fiestas.

22:00 h. Los bares proponen.

00:30 h. Verbena taurina, concurso de disfraces y concursos con las vacas 'Desata el pañuelo y más'.

03:30 h. Discomovida Euphoria Disco Show.

Jueves, 28 de agosto:

08:00 h. Pasacalles con gigantes y cabezudos.

12:30 h. Misa.

16:00 h. Los bares proponen.

19:30 h. Toro del Patrón.

22:00 h. Los bares proponen.

22:30 h. Concierto Jhony Calleja.

23:00 h. Los bares proponen.

00:15 h. Fuegos artificiales.

00:45 h. Orquesta Génesis.

01:00 h. A jugar a la peña de honor 'Pong Máster'.

Viernes, 29 de agosto

12:30 h. Encierro al estilo tradicional.

13:00 h. Los bares proponen.

15:00 h. Paella (3,5 euros/unidad)

18:30 h. Tarde de cerveza y rock. Concierto 'Contrabancos'.

19:00 h y 20:00h. Los bares proponen

22:30 h. Concurso de cortes.

01:00 h. Concierto 'Doctor Bellido'.

02:00 h. Macro disco World Tour by Hc.

06:00 h. Desfile con charanga.

Sábado, 30 de agosto

10:30 h. Encierro campero.

10:30 h. Los bares proponen.

18:00 h. Color run.

22:00 h Los bares proponen.

23:30 h. Encierro a estilo tradicional por las calles del pueblo. Seguidamente los bares proponen.

00:00 h. Los bares proponen.

01:00 h. Macrodisco Melecia.

06:00 h. Desfile con charanga.

Domingo, 31 de agosto

10:30 h. Encierro campero.

10:30 h y 13:30h Los bares proponen.

15:00 h. Comida en la Vega de huevos fritos, chorizo y patatas chips. Precio: 3 euros por cada unidad.

17:00 h. Parque acuático

18:00 h. Los bares proponen

22:00 h. Orquesta Versus.