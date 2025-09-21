El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del espectáculo taurino celebrado en Madrigal de las Altas Torres en la tarde del domingo. Nerea de Rojas

Valladolid

El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo

El ganadero, Raúl Alonso, sufrió un fuerte golpe contra el asfalto y tuvo que se trasladado al hospital

Miguel Á. Rochas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:52

Accidentado encierro en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, donde los toros propiedad de Finca Equinotauro, de Alaejos, han participado en las ... fiestas del Santo Cristo de las Injurias.

