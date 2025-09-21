El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo

ValladolidEl encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
El ganadero, Raúl Alonso, sufrió un fuerte golpe contra el asfalto y tuvo que se trasladado al hospital
Miguel Á. Rochas
Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:52
Accidentado encierro en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, donde los toros propiedad de Finca Equinotauro, de Alaejos, han participado en las ... fiestas del Santo Cristo de las Injurias.
Precisamente el ganadero, Raúl Alonso, ha caído contra el asfalto justo cuando se producía el arreón contra el primer toro. Ha tenido que ser atendido de un fuerte golpe en el costado y otro en la cabeza y, posteriormente, trasladado al hospital debido a la hemorragia que sufría.
Además, durante el encierro a caballo, un astado ha empitonado a una de las monturas y ha causado la muerte al caballo, en este caso de un jinete del municipio vallisoletano de Fuente el Sol.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.