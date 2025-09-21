El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo

Accidentado encierro en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, donde los toros propiedad de Finca Equinotauro, de Alaejos, han participado en las ... fiestas del Santo Cristo de las Injurias.

Precisamente el ganadero, Raúl Alonso, ha caído contra el asfalto justo cuando se producía el arreón contra el primer toro. Ha tenido que ser atendido de un fuerte golpe en el costado y otro en la cabeza y, posteriormente, trasladado al hospital debido a la hemorragia que sufría.

Además, durante el encierro a caballo, un astado ha empitonado a una de las monturas y ha causado la muerte al caballo, en este caso de un jinete del municipio vallisoletano de Fuente el Sol.