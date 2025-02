El deterioro de la iglesia de Canillas de Esgueva obliga a sacar al Cristo de su urna

Curiosa estampa la del interior de la iglesia de San Miguel Arcángel de Canillas de Esgueva con varias túnicas y con las casullas del sacerdote ... tendidas en los bancos a la espera de que sequen para poder guardarlas. Numerosos manteles que cada domingo se usan para cubrir el altar están extendidos en los asientos de madera a la espera de librarse de la humedad para no deteriorarse y, lo más llamativo, una pequeña talla de estilo gótico conocida entre los vecinos como el Cristo de la urna -que descansaba hasta hace unos días en su estructura de cristal- y que ha tenido que ser 'excarcelado' de su frágil refugio porque el agua se ha filtrado en el interior del templo. A la imagen del cristo tapado sobre una mesa le acompaña también la de una Virgen a la que tratan de proteger con unos plásticos a modo de chubasquero.

No cabe duda que los vecinos han puesto de su parte para tratar de poner a salvo el patrimonio que se ha visto afectado por el deteriorado estado de parte de la cubierta de la iglesia de la localidad, un edificio cristiano de origen románico del siglo XVIII que no se encuentra en su mejor momento y menos aún después de las intensas lluvias que en las últimas semanas que han hecho que el agua se filtre, principalmente en la zona de la sacristía ocasionando desperfectos. El maltrecho estado del tejado y de las vigas, algunas de ellas podridas por el paso del tiempo y la climatología, han hecho que haya que apuntalar también parte de la sacristía para asegurar la estructura.

Fieles y vecinos de Canillas están molestos por la tardanza en poner solución, ya que en el mes de noviembre se iniciaron unas obras de reparación en esta iglesia, que hasta el momento han traído más problemas que soluciones. «Parte del tejado se hundió el año pasado, en marzo, y tras hablar varias veces con el arzobispado las obras no han comenzado hasta final de año, más o menos en noviembre que es cuando se montaron los andamios», relata el alcalde de la localidad, Santiago Bartolomé.

Desde que las estructuras metálicas se instalaran en uno de los laterales de piedra del templo «han ido pasando las semanas, los meses y no se ha hecho nada, básicamente porque ha habido que cambiar el proyecto inicial y porque las vigas que se debían instalar tienen unas características específicas de las que no se disponía entonces», argumenta Bartolomé, quien expresa su malestar con las autoridades eclesiales por la forma en la que ha llevado la reparación de la cubierta del templo.

«Lo que se puso entonces fueron una especie de lonas para evitar que se filtrara el agua pero ha sido inútil», comenta Bartolomé, sobre una obra que está presupuestada en unos 30.000 euros aproximadamente y que entra dentro del Plan de Actuaciones de Conservación y Reparación de Iglesias y Ermitas de la provincia de Valladolid 2024-2025 que comprende además de la obra de las iglesia de Canillas, otras 43 actuaciones con un presupuesto de 1.250.000 euros (de los cuales 500.000 euros serán asumidos por la Diputación y 500.000 euros por el Arzobispado, el resto por los ayuntamientos). «Si yo propuse que el Ayuntamiento adelantara el dinero para agilizar las obras y no llegar a esto, pero nadie me hizo caso», relata el regidor.

Los vecinos comparten malestar con el alcalde, porque ellos mismos han sacado «varios cubos de agua» de la zona más afectada y velan porque los objetos de mayor valor como las tallas o las vestimentas de las vírgenes no se echen a perder. El párroco de la zona -cura de Canillas, Fombellida, Esguevillas, Castroverde, Villaco, Villafuerte, Torre y Amusquillo- conoce el problema de primera mano y hace mes y medio se desplazó hasta la iglesia con el arquitecto para valorar los desperfectos. «Entiendo la preocupación del pueblo, pero no es tan grave como pueda parecer en un principio y solo afecta a una zona muy pequeña de apenas unos metros. Lo importante es que no se ha perdido nada y que las obras han vuelto a ponerse en marcha, pronto se solucionará el tema de la filtración para que todo vuelva a la normalidad», explica.

Finalmente, y tras meses de parón, las obras de rehabilitación se han vuelto a poner en marcha de nuevo y se espera que en los próximos días se materialice la reparación de la cubierta poniendo fin a las filtraciones de agua que sufre el edificio desde hace varios meses y que han puesto patas arriba parte del patrimonio religioso de este templo del siglo XVIII.