Vehículo de la Guardia Civil en Valladolid, en imagen de archivo. C. Espeso
Valladolid

Denuncia a su expareja por apropiarse de dinero y efectos personales que guardaba en el domicilio compartido

La Guardia Civil investigó a la mujer por este presunto delito en la localidad de Santovenia de Pisuerga

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:58

La Guardia Civil investigó a una mujer por un delito de apropiación indebida en la localidad de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Un ciudadano presentó una denuncia en el Puesto de Zaratán, donde manifestó que, tras la ruptura con su pareja, ésta se habría apropiado de una caja con dinero en efectivo que guardaba en el domicilio compartido, así como de otros efectos personales y material profesional. Según su declaración, faltaban 4.000 euros de dicha caja, además de un préstamo de 1.700 euros que no le habría sido devuelto, informa Ical.

La Guardia Civil practicó diversas gestiones para esclarecer los hechos, llegando a investigar a su ex pareja en calidad de investigada no detenida. La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias que fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

