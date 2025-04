La decisión del cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zaratán «no esta tomada y no se pueden asumir compromisos»

Tensa reunión la vivida entre el subdelegado el Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, tras más de un año ... de acusaciones por parte del regidor sobre el posible cierre del cuartel de la Guardia Civil en Zaratán. «Tan pronto recibí su petición de reunión, la primera en un año, le he dado respuesta», confiesa Canales, en contraposición a lo afirmado por el Ayuntamiento de Zaratán: «Esta reunión llega después de un año de incertidumbre. Agradecemos que el subdelegado del Gobierno, al que nos habíamos dirigido en varias ocasiones, que después de un año finalmente se haya puesto en contacto con nosotros para recibirnos».

Cruces de acusaciones y polémica en torno al cuartel de la Guardia Civil de Zaratán a penas un mes antes de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda entregue a la Guardia Civil el nuevo cuartel en el segundo municipio más poblado de la provincia. Un futuro, el del cierre o no del cuartel de Zaratán, un tanto incierto y del que «todavía no hay una decisión tomado en firme y no se pueden asumir compromisos al respecto», apunta Jacinto Canales. «El próximo mes el Ayuntamiento de Arroyo entregará a la Guardia Civil para su uso ese nuevo cuartel, y la Guardia Civil lo usará y decidirá que es lo que va a hacer con sus unidades en los diferentes cuarteles de la provincia», puntualiza el subdelegado.

Lo que si que está claro, tal y como ha subrayado Jacinto Canales en varias ocasiones, es que «la Guardia Civil no tienen ninguna in intención de aumentar el numero de cuarteles en la provincia», por lo que sobrevuela la idea de que si abre uno cerrará el otro. «Hay que señalar que el cuartel de Zaratán surgió a raíz de una situación de ruina en el cuartel de Puente Colgante. El convenio se ha renovado de año en año debido a la temporalidad de las decisiones. Además, el cuartel de Zaratán no cumple las condiciones técnicas y operativas e incluso de habitabilidad», apunta el subdelegado de Gobierno.

Por su parte, Roberto Migallón, alcalde de Zaratán lucha por mantener abierto el cuartel de su municipio. «Estamos a disposición de la subdelegación de Gobierno a la hora de ofrecer los recursos necesarios y trabajar en conjunto hasta llegar a un acuerdo, de cara al futuro, que garantice la continuidad del cuartel de la Guardia Civil en Zaratán», explica el regidor. De esta manera, Zaratán tiende la mano «a la hora de trabajar conjuntamente en un convenio que evite el cierre de este cuartel».

«Queremos que el cuartel se mantenga abierto y no concebimos ninguna otra decisión al respecto. Valoramos mucho el trabajo de la Guardia Civil, que garantiza la seguridad no solo en Zaratán sino en todo el entorno», ha señalado Roberto Migallón, quien pide a la subdelegación que «nos digan qué necesitan para que Zaratán disponga de un cuartel óptimo con todas las características necesarias para el futuro. Necesitamos tener la certeza de que el cuartel se mantiene abierto y operativo en Zaratán, apostamos por trabajo conjunto, consenso y buena actitud por todas las partes de cara a conseguir este objetivo, pues la solución en seguridad pasa por incrementar personal y no por cerrar cuarteles».

Prórroga de la cesión de instalaciones

Desde el gobierno local de Zaratán avanzan que se aprobará la prórroga de cesión de instalaciones del actual cuartel por un año más. «Tenemos de plazo hasta el 2 de mayo para firmar esta prórroga, y lo haremos, colaborando, como siempre hemos hecho, con la Guardia Civil. Eso sí, no queremos que esta prórroga sea para después hacer una mudanza», ha puntualizado.

Por su parte, Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno, ha precisado que «en Zaratán se seguirá prestando servicios al igual que en otros municipios independientemente de la decisión que se tome. Dicha decisión se tomará siguiendo criterios técnicos y operativos, nunca con criterios políticos».