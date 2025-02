Así ha sido el debut de Baro Lucas en la pasarela Madrid Fashion Week

35 looks, 27 de mujer y 8 de hombre, aunque la ropa fluye sin género. Esta ha sido la apuesta del diseñador vallisoletano Baro Lucas ... sobre la pasarela de Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Con una gran expectación para disfrutar del debut de joven diseñador afincado en Tordesillas, donde tiene actualmente su atelier, los espectadores, la mayoría de ellos relacionados con el mundo de la alta costura y celebrities, han disfrutado de una colección con colores que recuerdan a los campos de Castilla y la historia de España. El desfile de Baro Lucas ha sido el primero de esta temporada en la Madrid Fashion Week.

Valladolid vuelve a estar en boca de toda España, esta vez gracias al diseñador Baro Lucas. Hablar de Baro Lucas es sinonimo de ambición, perseverancia y éxitos. Pese a que comenzó a dedicarse profesionalmente al mundo de la moda hace dos años, la lista de celebrities e influencers que ya han lucido sus piezas en la galas y premios más importantes de nuestro país en infinita. Malú, en la gala benéfica de la revista ELLE contra el cáncer; Chanel, en la Red Carpet de Los 40 Music Awards Santander; Ángela Mármol, para los Premios Forbes Best Content Creators 2023; o Anna Saura, Jessica Bueno y Rozalén, en los Premios Goya 2023.

El tordesillano ha inaugurado esta edición con una colección basada en la pureza y la simplicidad haciendo alarde del dominio de la sastrería tradicional, tanto en piezas femeninas como masculinas, y firme en su compromiso por la sostenibilidad con tejidos y materiales elaborados en España. El blanco, el beige, el crema, el negro, el verde y el marrón han sido los tonos que han ocupado la mayoría de los diseños presentados en pasarela con una gran versatilidad en formas, conceptos, texturas y prendas. Americanas de corte clásico con tejidos sorprendentes para ellos e infinidad de propuestas para ellas, desde corte clásico hasta más vanguardista con volumen en las faldas.

El broche de oro ha llegado de la mano de los tradicionales vestidos de fiesta de Baro Lucas. Algunos con corte princesa y volumen desde la cadera, otros con silueta marcada y volantes que rompen desde la rodilla hasta el tobillo o otras apuestas sofisticadas han sido el cierre de colección de diseñador vallisoletano en su primera vez sobre la pasarela de Madrid Fashion Week.

La historia de Baro Lucas

Se define a sí mismo como un «soñador incansable» y no es para menos con la lista de sueños por cumplir que tiene pendiente. «Mi sueño es que la firma sea reconocida mundialmente y que generando empleo. Quiero que Baro Lucas sea una firma de lujo», confiesa el diseñador, que se atreve a pronunciar grandes nombres: «Me encantaría vestir a la monarquía, la reina Letizia Ortiz sería una de ellas, pero las reinas de Jordania y Mónaco también. Sueño con vestir a alguien para la MET Gala, el evento de moda más importante del mundo organizado por Anna Wintour, directora de Vogue».

EFE EFE EFE 1 /

Sueños que poco a poco, el diseñador afincado en Tordesillas, va cumpliendo. Aunque profesionalmente se dedica al mundo de la moda desde hace dos años, la curiosidad y las ganas por aprender llegaron a casa de Baro Lucas desde muy pequeño. «Me llamaba mucho la atención la moda y dibujar mis diseños. Siempre veía pasarelas de Gucci, Fendi y yo quería ser como ellos», recuerda. Aunque no pudo estudiar la carrera de Moda, Baro Lucas tuvo la oportunidad de formarse en formación profesional en el Grado Superior de Patronaje y Moda. «Eso me abrió las puertas a hacer prácticas con Amaya Arzuaga en Lerma (Burgos). Ella me enseño desde el principio hasta el final con patrones complejos inspirados en arquitectura», relata el joven.

«Participé en varios concurso de moda de España que me han servido para dar un empujón a la firma. En plena pandemia decidí dedicarme profesionalmente y a tiempo completo a ello. Abrimos el atelier en Tordesillas y estamos creciendo favorablemente y poco a poco. Desde la apertura no he estado de brazos cruzados ni un solo día», presume orgulloso el diseñador de moda tordesillano.