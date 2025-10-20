El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La vendedora Rebeca Maseda Renedo. El Norte

El cupón de la ONCE reparte 240.000 euros en un pueblo de Valladolid

Se corresponde al sorteo del pasado sábado, premiado con 24.000 euros al año durante diez años

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:58

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en la provincia de Valladolid. La vendedora Rebeca Maseda Renedo ha sido la encargada de llevar la suerte a Peñafiel con la venta de un boleto de los números adicionales del sorteo de fin de semana, correspondiente al sábado 18 de octubre, premiado con 24.000 euros al año, durante 10 años (240.000 euros).

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores de la Organización (800 de ellos en Castilla y León). Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

