La Primitiva deja un pellizco de 44.657 euros en Barrio España

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueve dejó un pellizco en Valladolid capital. En concreto, 44.657 euros correspondientes a un premio de segunda categoría (cinco ciertos más el complementario), cuyo boleto fue validado en la administración de loterías número 16 de la ciudad, ubicado en el centro comercial Carrefour de Barrio España, según fuentes oficiales recogidas por Ical.

No existieron boletos acertantes de categoría especial, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 18,2 millones de euros.

La suerte también sonrió este jueves a la provincia de Valladolid. En concreto, a Zaratán. Allí, el sorteo de la Lotería Nacional dejó parte de su primer premio, dotado con 300.000 euros al número. Fue sellado en la administración número 1, ubicada en la plaza de la Ronda.