El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Despacho de loterías que validó el boleto premiado. Loterías y Apuestas del Estado

Valladolid

La Primitiva deja un pellizco de 44.657 euros en Barrio España

El boleto fue validado en la administración de loterías número 16, ubicada en el Carrefour

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:47

Comenta

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueve dejó un pellizco en Valladolid capital. En concreto, 44.657 euros correspondientes a un premio de segunda categoría (cinco ciertos más el complementario), cuyo boleto fue validado en la administración de loterías número 16 de la ciudad, ubicado en el centro comercial Carrefour de Barrio España, según fuentes oficiales recogidas por Ical.

No existieron boletos acertantes de categoría especial, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 18,2 millones de euros.

La suerte también sonrió este jueves a la provincia de Valladolid. En concreto, a Zaratán. Allí, el sorteo de la Lotería Nacional dejó parte de su primer premio, dotado con 300.000 euros al número. Fue sellado en la administración número 1, ubicada en la plaza de la Ronda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  5. 5 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  6. 6 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026
  7. 7

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10

    Marc Valiente, el central que sangraba con el Pucela en la UVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Primitiva deja un pellizco de 44.657 euros en Barrio España

La Primitiva deja un pellizco de 44.657 euros en Barrio España