El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su primer premio en un pueblo de Valladolid El número agraciado ha sido el 68678

El Norte Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 22:58

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves dejó parte de su primer premio, dotado con 300.000 euros al número, en la localidad vallisoletana de Zaratán, donde en la Administración número 1, ubicada en la plaza de la Ronda, se vendieron décimos del 68678.

Ese primer premio también recayó en Tobarra (Albacete), Posada (Asturias), San Vicenç dels Horts (Barcelona), Teixeiro (A Coruña) y San Juan de Aznalfarache (Sevilla).El segundo premio correspondió al 72766, vendido en Huétor Tájar (Granada). Los reintegros correspondieron a los números 1, 3 y 8.