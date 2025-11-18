El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rodolfo Padrones durante su jornada de limpieza de pinares. El Norte

Valladolid

Crisis del piñón ibérico: «He tenido que dejarlo después de toda la vida dedicado a ello»

Rodolfo Padrones, presidente de la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón, lamenta la situación a la que ha llegado «un sector tan olvidado y desprotegido»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

«Uno no puede estar dos años sin recoger nada, ninguna familia aguanta eso», lamenta Rodolfo Padrones. Toda su vida profesional ha estado ligada al ... piñón ibérico, al oro blanco de Castilla. «Empecé a trabajar en la empresa familiar a los 17 años y tengo 42», expone. Pese a conocer años buenos, malos y regulares en el pinar, nunca se había enfrentado a un momento de crisis como el actual. «Esta última campaña (el ciclo de la piña comprende tres años) es ya el golpe final para muchos de los que nos dedicamos a un sector tan olvidado y desprotegido como este», asegura Padrones, quien es además, presidente de la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón (Acep).

