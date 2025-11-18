El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Francisco Arranz, Francisco Javier Arranz, David Sanz y Jaime López, de la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón (Acep).

Francisco Arranz, Francisco Javier Arranz, David Sanz y Jaime López, de la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón (Acep). R. Ucero

Valladolid

El sector del piñón ibérico, en peligro de extinción por la chinche americana

Los productores aseguran que «la situación es insostenible» y vaticinan que «en un máximo de cinco años desaparecerán el 90% de los trabajadores»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

Considerado un superalimento por sus múltiples propiedades es una de las joyas de la gastronomía. Capaz de cambiar por completo el sabor de un plato, ... este pequeño fruto seco tan característico de nuestra zona de pinares atraviesa uno de sus peores momentos. Su producción está en peligro y su futuro es cada vez más incierto. El oro blanco de Castilla, el piñón ibérico, atraviesa una de las peores campañas en medio siglo debido en gran parte al impacto de la plaga de chinche americana -que desde su expansión en 2013 afecta a la piña en todas sus fases- tampoco ayuda la presencia de mercados competidores como el chino, ruso o pakistaní que ofrecen algo parecido a un precio mucho más bajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  4. 4

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  5. 5 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  6. 6

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  9. 9

    Por qué no se ven obras en la estación de trenes de Valladolid, a pesar de que ya han empezado
  10. 10 Dos heridos al salirse dos coches de la N-601 en Laguna de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El sector del piñón ibérico, en peligro de extinción por la chinche americana