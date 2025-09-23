El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado de la piscina inservible en el bloque okupado. En el círculo, enganches al agua. El Norte

Valladolid

Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse

La Guardia Civil y la Policía Municipal acompañan a técnicos Aquona para liberar las acometidas al detectar «consumos desorbitados» de los inquilinos ilegales

Á. M.

Á. M.

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:58

Viajes de ida y vuelta de la Guardia Civil, la Policía Municipal de Arroyo y operarios de Aquona hasta los bloques okupados de la calle ... Narciso Monturiol para intentar poner trabas a la residencia ilegal de varios inquilinos que se aprovechan de las acometidas de agua para suministrarse el servicio. Ante esa realidad, denunciada en innumerables veces por el resto de propietarios, técnicos de Aquona se han dirigido esta mañana hasta los números pares de la citada vía para desenganchar los empalmes ilegales. Hasta 17 completaron a primera hora de la mañana.

