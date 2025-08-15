Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel

Una mujer de mediana edad ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en el quirófano de la plaza de toros de Peñafiel tras ser corneada en ... la empalizada del coso durante la primera capea de las fiestas de San Roque. La mujer presentaba una herida muy extensa por asta de toro, con trayectoria horizontal y vertical, en la zona pélvica y el bajo abdomen, con rotura en abductor de pierna derecha y herida en codo derecho, que precisó operar durante dos horas en la enfermería de la plaza del Coso, en un quirófano montado por ambulancias Joaquín.

Además, otras dos personas resultaron heridas leves en el encierro, pero ninguna por asta de toro, solamente con politraumatismos y algún varetazo.

A las 9.30 horas salían seis novillos de la ganadería navarra de Macua. Tanto la manada de bueyes como uno de los astados realizaron el recorrido de forma rápida y limpia hasta la plaza del Coso. Si bien, quedaron rezagados los otros cinco, que tras coger el ensanche de la calle se salieron buscando a los corredores a ambos lados. Fue en ese momento cuando arrollaron a dos de los participantes, que resultaron heridos leves y sin recibir cornada.

Una vez en los toriles se procedió a celebrar la primera capea de Peñafiel, donde tradicionalmente se suelta un toro dentro del ruedo y otro por fuera de él. Fue ahí, en la primera suelta el novillo que estaba por fuera, cuando ocurrió la primera cogida de las fiestas a una mujer que fue alcanzada por el astado en los barrotes de la empalizada, provocando momentos de pánico al introducir toda su cabeza dentro.

La capea resultó entretenida con los Macuas a punto de saltar el callejón varias veces, entre las insistencias de los mozos que los citaban.

Para el sábado 16 está prevista la suelta en el encierro de los famosos Arriazu, toros de casta Navarra que suelen ser saltarines y que otros años en esta plaza han dado mucho espectáculo.