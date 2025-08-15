El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento en el que el astado metió la cabeza en la empalizada tras lanzar a la mujer. J. C. Castillo

Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel

El astado la alcanzó en la zona de la empalizada y tuvo que ser intervenida durante dos horas en el quirófano de la plaza

Miguel Ángel Rochas

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:31

Una mujer de mediana edad ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en el quirófano de la plaza de toros de Peñafiel tras ser corneada en ... la empalizada del coso durante la primera capea de las fiestas de San Roque. La mujer presentaba una herida muy extensa por asta de toro, con trayectoria horizontal y vertical, en la zona pélvica y el bajo abdomen, con rotura en abductor de pierna derecha y herida en codo derecho, que precisó operar durante dos horas en la enfermería de la plaza del Coso, en un quirófano montado por ambulancias Joaquín.

