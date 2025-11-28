Concluyen las obras de mejora integral de la carretera que une Simancas con Puente Duero La actuación, que forma parte del plan de conservación viaria, cuenta con un presupuesto de 432.000 euros destinados a reforzar la seguridad y la movilidad en la CL-600

La Junta reforzó la seguridad de la carretera de Simancas a Puente Duero, en Valladolid, con la mejora integral del firme, una actuación que forma parte del plan de conservación viaria y que cuenta con un presupuesto de 432.000 euros destinados a reforzar la seguridad y la movilidad en la CL-600, según recogió Ical. El Gobierno autonómico traslada así su «compromiso» con un modelo de conservación de carreteras preventivo, que «prioriza las actuaciones en aquellos tramos con mayor intensidad de tráfico y relevancia territorial, garantizando una movilidad segura y eficiente para los ciudadanos».

En este marco, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, visitó este viernes los trabajos de refuerzo del firme en esta vía, entre el enlace con la A-62 en Simancas y la glorieta de conexión con la CL-610, en Puente Duero. Se trata de una actuación de cinco kilómetros de longitud, ejecutada sobre una sección de dos carriles de 3,5 metros y arcenes, en la que se han empleado 6.300 toneladas de mezcla bituminosa en caliente y que supone una inversión estimada de 432.000 euros.

Durante la visita, Puerta subrayó que «la Junta está actuando con rigor y planificación para mantener una red viaria moderna, segura y preparada para el tráfico actual y futuro». «Este trabajo no se basa en promesas, hablamos de obras visibles y tangibles en el territorio», añadió.

El director general explicó que esta intervención se enmarca en la estrategia de conservación viaria planificada para 2025, que en la provincia de Valladolid cuenta para esta anualidad con una partida de 2,66 millones de euros, dentro de un contrato plurianual de más de 10 millones de euros, orientada a reforzar la capacidad estructural de los firmes y prolongar su vida útil con criterios de eficiencia inversora.

4.860 toneladas

La Junta recuerda que esta obra se suma a las mejoras desarrolladas recientemente en la CL-610, en una longitud total de siete kilómetros, siendo el tramo de variante de Puente de Duero compartido con la CL-600, y que incluyen dos kilómetros de doble calzada y dos enlaces, y un presupuesto de 333.000 euros. En dicho tramo se han aplicado 4.860 toneladas de mezcla bituminosa en caliente.

La inversión global de las dos mejoras asciende a 820.000 euros (765.000 euros destinados a firmes y 55.000 a señalización). «Estas actuaciones evidencian que la política en materia de carreteras se basa en gestión, mantenimiento y hechos», detalló Puerta. «Trabajamos para que cada inversión mejore la seguridad vial, la fluidez del tráfico y la vertebración territorial. La conservación no es un anuncio, es una responsabilidad constante, y Castilla y León seguirá invirtiendo allí donde sea necesario», concluyó.