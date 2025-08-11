La Comunidad de Villa y Tierra de Íscar celebra su segundo encuentro La localidad de Cogeces de Íscar acogió esta reunión

El grupo 'Raíces de Villa y Tierra de Íscar', formado por un grupo de voluntarios de cada uno de los pueblos integrantes de la histórica comunidad de Villa y Tierra de Íscar, (Fuente el Olmo, Remondo, Villaverde, Megeces, Cogeces, Pedrajas e Íscar) ha celebrado este año su segundo encuentro en Cogeces de Íscar, donde acudieron varios vecinos y regidores de los pueblos de la comunidad de Villa y Tierra de Íscar. El concejal José María Sánchez, como alcalde en funciones, representó al Ayuntamiento de Íscar.

Un grupo de vecinos de estos siete municipios, deseando promover el sentido de pertenencia a la citada comunidad de Villa y Tierra, promueve la organización de una serie de actividades de carácter cultural, centradas en la celebración de una fiesta de la comunidad, que cada año se celebra en uno de los pueblos, empezando por los de menor número de habitantes (el año pasado la acogió Fuente el Olmo). Un grupo, naturalmente, abierto a la participación de cuantas personas o entidades lo deseen.

Historia de la Villa y Tierra de Íscar

En tiempos medievales, después de la conquista de Toledo por Alfonso VI, sucedida en el año 1085, la frontera militar del Duero se traslada a la cuenca del Tajo. Colonos procedentes de las tierras del norte ocupan el territorio situado al sur del río Duero, denominado entonces la Extremadura castellana, es decir, los extremos o las tierras fronterizas de Castilla. La repoblación de tan amplio territorio se organizó en torno a los llamados Concejos de Villa y Tierra: Íscar, Olmedo, Coca, Cuéllar, Portillo, etc.

Al amparo de la villa de Íscar y de su fortaleza van surgiendo las aldeas que integrarán la Tierra: Cogeces, Megeces, Pedrajas, Villa Nueva, Echamartín, Villa Verde, Fuente el Olmo, Aldea Nueva, Remondo, Santibáñez, Sancho Sesgudo y Vaciaodres. Los nuevos moradores roturan y cultivan las tierras o las dedican al pastoreo de sus ganados. En el aspecto religioso, Íscar y los pueblos de su Tierra son incluidos en la diócesis de Segovia, erigida en el año 1120.

Durante la Edad Media, las aldeas de Echamartín y Vaciaodres quedaron deshabitadas para siempre. En torno al año 1561, sucedió lo mismo con Sanchisgudo. Y a mediados del siglo XVII, una sucesión de malas cosechas, el hambre, las enfermedades y un exceso de tributos causaron la despoblación de Aldeanueva, Villanueva y Santibáñez, entre los años 1645 y 1658, aproximadamente.

Con las tierras, prados y pinares pertenecientes a los concejos de estos tres pueblos se formó un fondo o bolsa común de Villa y Tierra de Íscar, que constituye el origen de la actual Comunidad de Villa y Tierra de Íscar, formada por siete pueblos hermanos: Íscar, Cogeces, Megeces y Pedrajas de San Esteban, en la provincia de Valladolid; Villaverde, Remondo y Fuente el Olmo de Íscar, en la de Segovia.

Temas

Íscar