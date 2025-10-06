El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María Alonso, de Naturalmente María, posa con Turrón.

María Alonso, de Naturalmente María, posa con Turrón. Alberto Mingueza

Valladolid

El coaching donde los caballos son protagonistas: «Perciben las emociones y reflejan lo que sientes»

La coach María Alonso se apoya en cómo reaccionan los animales a los sentimientos naturales de las personas para tratar los conflictos internos

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:08

Comenta

Turrón, el caballo, es el segundo en acercarse. Antes ya lo había hecho Tizón, uno de los dos ponis con los que trabaja María Alonso. ... Son bien curiosos. Bichean un poco y siguen a lo suyo, aunque el caballo se interesa algo más por la cámara o la libreta. Pero están tranquilos, cercanos, casi como queriendo entrar la conversación. «Si estás aquí y estás inquieto, lo percibe y dice, yo al lado de esta persona no quiero estar porque algo le sucede», dice María Alonso. Ella es la responsable de Naturalmente María, especializada en el coaching asistido con caballos, en Traspinedo y Mucientes, y donde la relación de los animales con las personas dice mucho más. Porque si Turrón está inquieto cerca de alguien, eso puede decir más de uno mismo que de él.

