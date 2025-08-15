El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuatro miembros de la UME sufren quemaduras en el incendio de Odollo, León
Cientos de corredores acompañan a 'Pitillero' en su recorrido por las calles de Rueda.

Cientos de corredores acompañan a 'Pitillero' en su recorrido por las calles de Rueda. Jaci Navas

Cientos de aficionados desafían al calor en el Toro del Verdejo de Rueda

'Pitillero', de 550 kilos y con el hierro de Brazuelas, no ha defraudado desde su salida del cajón

M. A. R.

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:58

Celebraba Rueda el Toro del Verdejo en un mediodía donde los termómetros rozaban los 40 grados, lo que no desanimó a los cientos de aficionados ... que se desplazaron hasta la villa bodeguera para ver a 'Pitillero', un precioso utrero de la ganadería de Toros de Brazuelas, castaño listón, con el número 3, y de 550 kilos.

Cientos de aficionados desafían al calor en el Toro del Verdejo de Rueda