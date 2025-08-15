Cientos de aficionados desafían al calor en el Toro del Verdejo de Rueda

Celebraba Rueda el Toro del Verdejo en un mediodía donde los termómetros rozaban los 40 grados, lo que no desanimó a los cientos de aficionados ... que se desplazaron hasta la villa bodeguera para ver a 'Pitillero', un precioso utrero de la ganadería de Toros de Brazuelas, castaño listón, con el número 3, y de 550 kilos.

A la una y media salía desde un cajón el bravo toro. Dos mozos le esperaban para recibirlo en un cite al que el toro acudió con nobleza, para después salir por la calle en una carrera rápida y limpia hasta la plaza de toros. Allí fueron varios los cortadores que aprovecharon para disfrutar de varias tandas de cortes a las que 'Pitillero' acudió con bravura y nobleza.

Una vez se lucieron con diferentes cortes y quiebros, el astado tomó la salida hacia el asfalto de nuevo, llegando hasta la zona donde había salido. Allí volvió a emplearse ante los numerosos participantes para posteriormente ser reconducido de nuevo a la plaza a punta de capote, adonde llegó andando por el calor. Se le encerró y se dio por finalizado el festejo, donde no hubo que lamentar ningún incidente.