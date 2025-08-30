Más de 150 caballistas participan en el encierro mixto de Rioseco

Medina de Rioseco celebró este sábado el tradicional encierro, en esta ocasión mixto, que, desde hace años, se celebra en fechas próximas a la festividad ... de su patrona, la Virgen de Castilviejo. El festejo formó parte de un programa que, bajo el título Jornada de convivencia rural, fue organizado por el Ayuntamiento riosecano, el Club de Caballistas Riosecanos Hermanos Peralta, la Asociación Taurina Riosecana, Weimar Toros y las hermandades de la Virgen y el Cristo de Castilviejo, teniendo como mejor espacio de celebración la ermita de la patrona riosecana con sus praderas.

Muy de mañana se llevaba a cabo el traslado a hombros de la Virgen y el Cristo desde su ermita a Rioseco, a la iglesia de Santa María, en la que, por la tarde, comenzó la novena en honor a la patrona riosecana, que concluirá el 8 de septiembre con la popular romería. Más tarde tenía lugar un paseo a caballo con bueyes que, partiendo desde la plaza de toros, se realizó en torno a Castilviejo, en cuya pradera, a media mañana, los más pequeños disfrutaron de los hinchables de la empresa riosecana Playfit Events.

También, antes de mediodía, el Dj Tomy Sash puso el mejor ambiente festivo en el vermú torero, a la vez que se celebró el primer concurso infantil de cortes Ciudad de los Almirantes, en el que, con la presencia de los cortadores Víctor Holgado y Alejandro García «Pajarito», los más pequeños realizaron arriesgados cortes y quiebros delante de los carretones. La degustación de una sabrosa paella gigante de secreto ibérico y boletus dio paso a un animado tardeo con las músicas de Dj Pave y Dj Gaba. En los actos participaron cientos de vecinos y visitantes en un gran ambiente festivo.

El momento estelar de la jornada tuvo lugar a media tarde con la celebración del encierro mixto, en el que participaron más de 150 caballistas. En el pago del Oro, el empresario y matador de toros César de Castro Manrique, de Weimar Toros, soltaba dos novillos. Muy pronto los astados se separaban. A pesar de los intentos de los caballistas por agrupar a los astados y ser llevados en manada hasta la localidad junto a los bueyes, al final uno de ellos acabó siendo subido al camión. Con el otro se intentó con éxito el que fuera conducido con los bueyes hasta el recorrido urbano flanqueado por las talanqueras. De esta forma, el novillo y los bueyes, ya sin los caballistas, entraron por las cercanías del barrio de los Molinos al recorrido urbano en la larga calle Castilviejo, teniendo lugar el encierro con algunos corredores hasta la plaza de toros. El festejo transcurrió sin ningún incidente. Una vez más, cientos de personas siguieron el festejo de distintos vehículos. La larga jornada festiva llegaba a su fin en la plaza de toros con el concierto flamenco de Canelita.

El domingo, 7 de septiembre, tras finalizar la novena, se procederá al traslado de las imágenes de la Virgen y del Cristo de Castilviejo hasta su ermita. Al día siguiente, el lunes, se celebrará la festividad de la Virgen de Castilviejo con la popular romería en la ermita. A las 12.30 horas será la solemne misa cantada por la Coral Almirante Enríquez, a la que seguirá la popular procesión de las imágenes de la Virgen y del Cristo por la pradera, con acompañamiento de los bailes del grupo local de danzas. El domingo, 14 de septiembre, se celebrará la festividad del Cristo de Castilviejo, con misa y procesión.

La Virgen de Castilviejo es una fiesta en la que familias y amigos aprovechan para reunirse y disfrutar de una jornada campestre en la que no puede faltar la degustación de viandas típicas como los torreznos o la tortilla de patata, sin olvidar la casi necesaria obligación de comprar una cacha de caramelo. El nombre de Castilviejo procede de un antiguo castillo que se encontraba situado en las inmediaciones de la actual ermita y donde según la tradición apareció una imagen de la Virgen. Aunque las fiestas grandes de la localidad son las de San Juan en junio, los riosecanos siempre han manifestado una fuerte devoción hacia la Virgen de Castilviejo, sobre todo en épocas de sequía, cuando la imagen se llevaba en procesión hasta la iglesia de Santa María donde se hacían novenarios.