Caballistas conducen a los bueyes y uno de los novillos a la entrada de Rioseco Fernando Fradejas

Más de 150 caballistas participan en el encierro mixto de Rioseco

El festejo formó parte de una jornada de convivencia rural que se celebró en la ermita de la Virgen de Castilviejo con música, paellada, concurso infantil de cortes e hinchables

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:16

Medina de Rioseco celebró este sábado el tradicional encierro, en esta ocasión mixto, que, desde hace años, se celebra en fechas próximas a la festividad ... de su patrona, la Virgen de Castilviejo. El festejo formó parte de un programa que, bajo el título Jornada de convivencia rural, fue organizado por el Ayuntamiento riosecano, el Club de Caballistas Riosecanos Hermanos Peralta, la Asociación Taurina Riosecana, Weimar Toros y las hermandades de la Virgen y el Cristo de Castilviejo, teniendo como mejor espacio de celebración la ermita de la patrona riosecana con sus praderas.

