El centro de salud de Laguna de Duero sumará ocho nuevas consultas tras su reforma El consejero de Sanidad anuncia que el ambulatorio recibirá próximamente dos nuevos médicos de Atención Primaria, así como un profesional de Enfermería

El Norte Valladolid Lunes, 27 de octubre 2025, 13:35

Las obras de ampliación y reforma del centro de salud de Laguna de Duero, con un presupuesto total de 763.764 euros, dotarán al ambulatorio de ocho nuevas consultas, cuyas actuaciones, que también están encaminadas en mejorar la eficiencia y comodidad de los espacios existentes, avanzan a buen ritmo, con una previsión de finalización del verano de 2026.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, visitó este lunes las obras y detalló que las mismas permitirán incrementar de un modo «bastante notable» la superficie, ya que las ocho nuevas consultas se conformarán en tres de Medicina de Familia y Comunitaria (de 13 a 16); tres de Enfermería (de 13 a 16) y la creación de dos nuevas salas polivalentes de procedimientos técnicos, una de ellas destinada a la cirugía menor y otra a la realización de ecografía (de dos a cuatro), dijo.

Vázquez aprovechó la ocasión para anunciar que el centro aumentará el número de profesionales y se dotará de dos médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, quien puntualizó que la llegada de uno de ellos es inminente, mientras que el restante lo hará en los próximos meses. Además, se sumará otra enferma más, cuyo objetivo es poder dar respuesta a la necesidad que tiene Laguna en el ámbito sanitario, subrayó.

El proyecto de reforma, previsto dentro de la programación plurianual de la Gerencia Regional de Salud en materia de Atención Primaria y del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025 de la Junta de Castilla y León, supondrá que el centro pase de 104,23 metros cuadrados de superficie a un total de 367,41, aumentando el espacio por lo tanto en 263,18 metros.

Así, se realiza una reestructuración de las dependencias que permitirá desarrollar una planta baja en la que se concentrarán las consultas de Pediatría; pasando este piso a contar con una superficie de 192,76 metros cuadrados (131,59 de los cuales corresponden a la ampliación). Y una primera planta en la que se reunirán las consultas de los profesionales de Salud Familiar y Comunitaria y las salas polivalentes, con un espacio de 174,65 metros cuadrados (131,59 de ampliación).

Mantiene los servicios

Además, el centro de salud mantendrá los servicios de extracción, laboratorio de analíticas, psicoprofilaxis obstétrica, fisioterapia, salud mental, sala de técnicas (espirometría y retinografía) y curas, salud bucodental, despacho veterinario, despacho farmacéutico, laboratorio de salud pública, sala de lactancia, Gestión Compartida de la Demanda -para triaje y atención de los casos de pacientes que acuden sin cita previa-, trabajo social y radiología. Los profesionales del centro contarán también con espacios de almacenaje; área de apoyo administrativo con despachos, biblioteca, aula de docencia y conferencias, archivo y sala de reuniones; dormitorios y vestuarios; zona de garaje y sala de estar.

A nivel técnico el edificio cuenta con una unidad de informática y comunicaciones y un área de instalaciones técnicas. Y el vestíbulo principal dispondrá de tres mostradores de atención a los usuarios. Por último, el centro cuenta también con aseos distribuidos cerca de todas las áreas mencionadas y una zona de descontaminación preparada por si es necesaria; así como una zona de Atención Continuada, dotada de área de recepción y espera, consultas de gestión a la demanda y atención continuada, sala de emergencias, sala de técnicas y cura y almacén de urgencias.