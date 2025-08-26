El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Toño Ortega, en el centro, en el regreso de Candeal en Villafrechós Laura Aguado

Las canciones de Candeal vuelven a subirse a un escenario

Villafrechós acogió el domingo el concierto del regreso de Toño Ortega con los temas del popular grupo de folclore castellano diez años después

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 19:25

No debió de ser nada fácil para Toño Ortega cuando este domingo se volvió a subir a un escenario para cantar en Villafrechós las ... populares canciones del grupo Candeal después de más de diez años en un tiempo en el que su compañero y amigo del alma, Félix Pérez, enfermó y falleció. Y aunque no fue nada fácil, el momento ya es parte de la memoria de la historia del folclore castellano.

