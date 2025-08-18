El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Bonoloto deja un nuevo agraciado en un pueblo de Valladolid

Se trata de un acertante del segundo premio, dotado de 40.227 euros

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:26

El sorteo de la BonoLoto celebrado anoche dejó un premio de 40.227 euros en el despacho receptor de Herrera de Duero y Tudela de Duero (Valladolid), con un premio de segunda categoría, con cinco número acertantes más el complementario, según informó Ical.

El boleto fue sellado en el despacho receptor de Herrera de Duero y Tudela de Duero, ubicado en el número 3 de la calle Edmundo Grandville. Además, hubo dos acertantes en Santa Cruz de Tenerife y Coria (Cáceres). No hubo de primera categoría, con lo que en ,el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1,6 millones de euros.

La combinación ganadora correspondió a los números 3-9-21-28-40 y 42, el complementario, el 7, y el reintegro, el 7, y la recaudación del sorteo ascendió a 1,9 millones de euros.

