David Pérez, tras regresar de los incendios de Palencia. A. M.

Un bombero de Tordesillas en Guardo: «Quemamos zona de monte para frenar el fuego»

David Pérez relata su intensa labor luchando contra los incendios, «veas lo que veas tienes que estar al máximo durante las horas que estés allí»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:04

Han venido con la sensación de haberlo dado todo en las 26 horas en la que han estado luchando con los incendios que afectan a ... la provincia de Palencia. David Pérez, cabo del parque de Tordesillas llegaba el pasado domingo a las tres de la tarde a San Pedro de Cansoles, donde el fuego había arrasado ya cerca de una veintena de viviendas. Tanto él como sus cinco compañeros desplazados en dos vehículos nodriza y un vehículo ligero se encontraron nada más llegar a esa localidad con la «imposibilidad de entrar por carretera, nos tuvieron que reubicar a otro pueblo que está a unos 15 kilómetros, Calaveras de Arriba», explica el bombero que lleva 16 años en esta profesión y que ha pasado por la mayoría de parques de la provincia.

