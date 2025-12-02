El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hizo una visita el pasado septiembre para conmemorar los aniversarios de Cotesa y Tecopy. El Norte

Bélgica adjudica un contrato de defensa a una empresa con sucursal en Boecillo

Con un presupuesto de 1,4 millones de euros, contempla a producción de cartografía militar y validación de datos geoespaciales de alta resolución

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:34

El Ministerio de Defensa de Bélgica ha adjudicado un contrato estratégico de generación de cartografía militar a Cotesa, la compañía tecnológica de Grupo Tecopy, que cuenta con una línea de negocio especializada en esta materia desde hace más de 15 años y que tiene presencia en el Parque Tecnológico de Boecillo. Se trata de la primera vez que el Gobierno belga confía un trabajo de estas características a una empresa española.

El contrato, que se desarrollará hasta 2027, contempla la producción de cartografía militar y validación de datos geoespaciales de alta resolución, en aquellas zonas geográficas consideradas de carácter estratégico para el país, de acuerdo con los criterios de la OTAN, según se establece en el marco del programa multinacional MGCP (Multinational Geospatial Co-production Program).

Con un presupuesto de 1,4 millones de euros, el trabajo contempla cuatro líneas de actuación: la generación de cartografía vectorial multiescalar sobre grandes extensiones geográficas, esenciales para el conocimiento del terreno en operaciones conjuntas; la representación cartográfica topográfica a escala 1:50.000, diseñada para ser integrada en sistemas interoperables; la información vectorial urbana en alta resolución (escala 1:5.000), orientada a escenarios complejos y entornos urbanos; y un producto gráfico final de representación urbana, conforme al modelo de contenido de datos, también a escala 1:5.000.

Estos cuatro productos «constituyen herramientas clave para obtener superioridad en la información, apoyando la toma de decisiones estratégicas, la planificación táctica sobre el terreno y la interoperabilidad operativa entre las fuerzas aliadas», indicaron desde la compañía.

Certificado de calidad

El trabajo que desarrolla Cotesa está amparado por un certificado de calidad adaptado a las exigencias contractuales y a las metodologías internacionales propias del sector de defensa; es decir, garantizando el cumplimiento de los estándares de precisión, coherencia temática, trazabilidad de datos y compatibilidad entre productos.

Además, como el contrato se enmarca en un programa de carácter multinacional, el trabajo requiere de la armonización de los resultados procedentes de diferentes operadores, que se nutren de un modelo de datos que asegura la producción cartográfica homogénea, revisada y conforme con los requisitos técnicos exigidos por los organismos de revisión internacionales correspondientes.

