Un acuerdo in extremis desconvoca la huelga indefinida en la empresa auxiliar de Horse Arcese

Un acuerdo de última hora entre los representantes del personal de Arcese en Valladolid y la Dirección de la compañía de logística, auxiliar del gigante ... de la automoción Horse, ha permitido desconvocar la huelga indefinida que tenían previsto desarrollar desde este miércoles 3 de diciembre. El Comité de Empresa, formado por cinco miembros pertenecientes a UGT, ha decidido paralizar la movilización tras conseguir un aumento salarial y otras mejoras en seguridad y salud laboral.

Los encuentros previos que mantuvieron las partes en el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) durante el mes de noviembre resultaron infructuosos. Tras finalizar la mediación y ante la falta de avenencia, los delegados de los en torno a 60 trabajadores de la firma en la ciudad optaron por seguir adelante con el paro anunciado, una protesta reforzada con concentraciones diarias de 5:50 a 7:50 horas y de 13:50 a 15:50. Sin embargo, el consenso alcanzado in extremis este lunes les ha llevado a dar marcha atrás en esta decisión.

La labor que realizan los operarios de Arcese es muy relevante para Horse, puesto que se encargan de recibir los contenedores de piezas de los proveedores, clasificarlas y acto seguido enviarlas en vehículos internos justo cuando se necesitan a la línea de producción del constructor, que las monta en los motores y les devuelve los arcones vacíos. Hasta el pasado junio realizaban esta tarea junto a la factoría, en el parque de suministradores donde se asentaron en 2021 y donde tuvo lugar el robo de más de un millón de euros en componentes a Renault.

Precisamente el malestar de la plantilla es consecuencia de la mudanza desde esa ubicación próxima a la planta a otro emplazamiento fuera del recinto. Hace cinco meses alrededor de 40 asalariados fueron trasladados a una nave en la calle Oro, 1, junto al polígono San Cristóbal de Valladolid, que según el Comité «no cumple los requisitos mínimos» para desarrollar su cometido con garantías. Una circunstancia de la que llevaban advirtiendo desde marzo y que se ha confirmado a raíz de ocupar las instalaciones, según han denunciado fuentes de ese órgano.

En concreto, padecen los inconvenientes de tener el suelo inundado cuando llueve en zonas por las que transitan carretillas y trabajadores, con el peligro de deslizamientos que entraña, a lo que se suma que conviven con excrementos de aves en el suelo y en el ambiente, puesto que el polvo de palomina está en suspensión. A esto hay que añadir «el frío y las corrientes, porque los cuatro portones que hay no tienen cortinas de protección y están abiertos continuamente, las 24 horas del día», según explicó hace unos días un portavoz del órgano de representación, amén de una deficiente iluminación en el exterior del complejo.

Sueldos el «4%-5%» más altos

Todo indica que esto cambiará a corto plazo, ya que en el marco del acuerdo la empresa se ha comprometido a «implantar un protocolo para mitigar el frío», habilitar «carretillas cerradas» y «seguir probando calefactores hasta encontrar uno más o menos válido» para su uso en ellas, según las mismas fuentes, así como a «sustituir la puerta de playa-vacíos por una automática». Junto a esto, se facilitarán «guantes, manta eléctrica, mejor ropa térmica» y pantalón laboral «forrado o acolchado», además de cambiar una rejilla en el acceso para evitar la acumulación de agua, llevar a cabo un «estudio lumínico», instalar «redes antipalomas», realizar «una limpieza profunda mensual» y reparar los baches.

La negociación ha servido asimismo para conseguir ventajas económicas. Para empezar, «las diferentes categorías profesionales se valorarán acorde a lo estipulado en el convenio colectivo (el de la industria siderometalúrgica provincial) y dentro del Pacto de Igualdad en las primeras semanas del 2026». Por otra parte y según detallan desde el Comité, «a partir del 1 de enero recibiremos un plus que subirá el sueldo un 4%-5%». Ese porcentaje «absorberá» el incremento que se pacte para el año que viene en la regulación general del sector, que está pendiente de firma, y al mismo tiempo «será compatible con posibles mejoras o conceptos que se aprueben en el futuro convenio».

La nocturnidad se abonará al precio de 2,5 euros la hora, y respecto a lo que ocurrirá con las nóminas de cara a 2027 señalan que el crecimiento salarial será «acorde al IPC 2026». «Si como todos esperamos Arcese renueva el 'tender' (la licitación) este año y sigue con la actividad –el contrato de prestación de servicio con Horse está vigente hasta el próximo 31 de julio– tenemos pactada una nueva mesa de negociación para mejorar y aumentar las condiciones de este plus», concluyen.