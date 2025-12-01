El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las puertas de la empresa de logística Arcese que se sustituirá. El Norte

Valladolid

Un acuerdo in extremis desconvoca la huelga indefinida en la empresa auxiliar de Horse Arcese

UGT paraliza la movilización tras lograr una subida salarial y mejoras en la seguridad y la limpieza

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:30

Comenta

Un acuerdo de última hora entre los representantes del personal de Arcese en Valladolid y la Dirección de la compañía de logística, auxiliar del gigante ... de la automoción Horse, ha permitido desconvocar la huelga indefinida que tenían previsto desarrollar desde este miércoles 3 de diciembre. El Comité de Empresa, formado por cinco miembros pertenecientes a UGT, ha decidido paralizar la movilización tras conseguir un aumento salarial y otras mejoras en seguridad y salud laboral.

