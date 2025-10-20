Banderas agradece en un video a los que han hecho posible la boda de su hija en Valladolid «Se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido у lleno de alegría», describe el actor tras el fin de semana en la Ribera de Duero

Chema Cillero Lunes, 20 de octubre 2025, 21:41 Comenta Compartir

«La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido у lleno de alegría. Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible», se puede leer en el 'post' que ha subido a primera hora de la tarde Antonio Banderas a su cuenta de Instagram, que ha acompañado por un video a modo de álbum familiar de alrededor de un minuto con una sucesión de 18 fotos y una suave música ambiental -'Bottled Pencil 6', para más señas- en el que el actor malagueño y su hija Stella, que dio el 'sí, quiero' el sábado en la Abadía Retuerta, en Sardón, aparecen juntos en instantáneas en diferentes momentos de su vida.

Con la normalidad que pone en todo lo que hace el actor español más internacional, con el cariño paterno que ha venido demostrando durante los preparativos del enlace de su unigénita, nacida en Marbella en septiembre de 1996, y con el cuidado en los detalles de cercanía, como el de salir a brindar con la prensa la tarde del sábado, la elección de la Ribera de Duero para la boda de Stella de ascendencia polaca Alex Gruszynski ha resultado un 'win-win' para todas las partes, con contrayentes, familias y resto de invitados felices por el resultado y con la provincia de Valladolid y su potencial turístico en programas de televisión y revistas de toda España y de otros países.